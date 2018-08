Danmark køber russisk gas som aldrig før

Dansk indkøb af russisk naturgas er eksploderet de seneste fem år, hvor Ruslands statskontrollerede energiselskab Gazprom har noteret en seksdobling af salget til Danmark.

Det viser en opgørelse fra Gazprom, som Ritzau er i besiddelse af.

I samme femårige periode har præsident Putins regering annekteret Krim-halvøen fra Ukraine og øget presset massivt på andre af sine nabolande - heriblandt de baltiske Nato-lande.

Ifølge Flemming Splidsboel, ruslandskender og seniorforsker ved Dansk Institut for Internationale Studier (Diis), er det velkendt, at Rusland har brugt sin dominans på energimarkedet til at presse sine naboer.

Fakta: Køb af russisk gas er seksdoblet på fem år

- Vi har set i forhold til Ukraine og de baltiske lande, at de har brugt det som pression ved at afskære leverancen og så bare sagt, at det skyldtes nogle tekniske problemer, siger han.

Derfor vækker det også opsigt hos Socialdemokratiets udenrigspolitiske ordfører, Nick Hækkerup, at Danmarks indkøb af russisk gas er steget så massivt

- Det er underligt, og det er forkert, for energipolitik er i høj grad også udenrigspolitik, siger Hækkerup.

Han peger på, at den danske gasproduktion i Nordsøen gør, at vi ikke er afhængige af gas fra Rusland, så vi ikke som Ukraine kan trues med at lukke for hanen.

- Men når vi har danske soldater i de baltiske lande, og vi har sanktioner i forlængelse af Krim, så er det selvfølgelig underligt, at Danmark er med til at stimulere russisk eksport af gas, siger Nick Hækkerup.

Fogh til Løkke: Det vil være en katastrofe at sige ja til gasledning Tidligere statsminister i direkte opråb til sin efterfølger: Sig nej.

Det er Ørsted - det tidligere Dong Energy - der står bag langt størstedelen af det russiske gaskøb.

Virksomheden, der for 50,1 procents vedkommende er ejet af den danske stat, vil ikke lade sig interviewe om sagen.

Men Ørsteds kommunikationschef, Martin Barlebo, skriver i en mail til Ritzau:

- Vi indgik i 2006 en lang gaskøbsaftale med Gazprom. De gasmængder, vi aftager år for år, svarer til det, som blev aftalt dengang. Det meste af den gas, vi køber, sælger vi videre til andre lande i Vesteuropa.