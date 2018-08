SF: »Vi går i alt for små sko, når vi ikke kan unde flygtningebørn og deres forældre en ferie«

Der skal være plads til at få et afbræk fra sprogskole, praktik eller daginstitutionen, når man er flygtning i Danmark.

Det mener Jacob Mark, børneordfører for SF, der dermed giver opbakning til de fagfolk, der i Jyllands-Posten har efterlyst plads til ferie for flygtninge.

»Alle børn har brug for en pause fra børnehave og vuggestue, og derfor bør flygtninge selvfølgelig også have ret til ferie«, siger Jacob Mark.

»Vi går i alt for små sko, når vi ikke kan unde flygtningebørn og deres forældre en ferie og et afbræk fra en hverdag fyldt med krav. Derfor mener jeg, at vi burde se på muligheden for at give flygtninge ret til ferie igen. Lad os nu give folk en pause og muligheden for at få ro på«, siger han.

Både Hanne Pontoppidan, formand for Uddannelsesforbundet, der organiserer lærerne på sprogskolerne, samt BUPL og formanden for landets socialrådgivere, Majbri Berlau, har slået fast, at den manglende ferie ikke bringer flygtninge tættere på at lære dansk eller komme i job.

»Alle mennesker, også flygtninge, har brug for en pause til at restituere og lade batterierne op. Ellers kører man sur i undervisningen. Vi kan ikke se nogen som helst positiv virkning af, at de ikke har sommerferie,« siger hun til Jyllands-Posten.

Flygtninge på blandt andet sprogskoler havde tidligere ligesom kontanthjælpsmodtagere ret til at holde sommerferie, men med indførelsen af integrationsydelsen skal de være i gang med sprogskole og virksomhedsaktivering året rundt.

Flygtningenes vej til ferie går derfor igennem at finde et arbejde eller begynde at studere. Hvis det ikke sker, må de vente mindst syv år, før de kan komme i betragtning til kontanthjælp og dermed optjening af ferieret.

Inger Støjberg har tidligere sagt, at flygtninge kan få ferie, når de finder et arbejde. Og Marcus Knuth, Venstres udlændingeordfører, fastslår, at partiet ingen planer har om at genindføre ferieretten for flygtninge.

Han pointerer, at der er tale om et intensivt, tidsbegrænset integrationsforløb, hvor det gælder om hurtigst muligt at lære dansk og sætte sig ind i danske samfundsforhold. Hvis flygtningene får ferie, sidder de derhjemme og taler hjemlandets sprog, siger han.



»Det er simpelthen at gøre folk en bjørnetjeneste,« siger han til Jyllands-Posten.

Det er Jacob Mark langt fra enig i.

Marcus Knuth mener ikke, at det er et problem, at for eksempel flygtninges børn skal gå i institution hele sommeren, mens alle andre har ferie:

»Nej, det synes jeg faktisk ikke, fordi vi netop ser, at børn, som bare går hjemme, og som ikke har med andre danske børn at gøre, de har meget sværere ved at lære det danske sprog. Hvis du går rundt derhjemme i tre uger og kun taler somalisk eller arabisk, er du de facto i et parallelsamfund, og det er det, vi vil væk fra,« siger Marcus Knuth.