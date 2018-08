Systematisk tjek af flyrejsendes oplysninger kan være på vej

Det skal være nemmere for myndighederne at holde øje med vores oplysninger, når vi er ude at rejse.

Et lovforslag, der efter sommerferien bliver sendt i høring af regeringen, har til formål at samle de såkaldte passagerlisteoplysninger (PNR-oplysninger) hos en central enhed under Rigspolitiet.

Det skriver DR Nyheder.

Hvis loven bliver en realitet, betyder det i praksis, at myndighederne får indsigt i, hvilke passagerer der er om bord på hvilke fly, hvilken rejserute de har, hvilket kreditkort de har benyttet, hvilket sæde de har siddet på i flyet og ikke mindst, hvem de har rejst sammen med.

Venstres retsordfører, Preben Bang Henriksen, fortæller til DR Nyheder, at formålet med forslaget er at kunne efterforske alvorlig kriminalitet som eksempelvis terror.

Han siger, at det også kan blive brugbart for politiet, hvis en person påfaldende tit rejser til Colombia, og der vil opstå mistanke om eventuel narkosmugling.

- Og hvis man flere gange i træk rejser til Damaskus i Syrien, så kan man nok regne med, at politiet gerne vil høre lidt mere om, hvad man laver der, siger han til DR Nyheder.

Som reglerne er i dag, kan Politiets Efterretningstjeneste (PET) allerede få adgang til oplysningerne, hvis der foreligger en konkret mistanke. Adgangen forudsætter også, at PET har fået en dommerkendelse.

Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet bakker op om forslaget.

Omvendt er Enhedslisten imod. Partiets retsordfører, Rosa Lund, mener, at forslaget er for vidtrækkende.

- Et vigtigt princip i et retssamfund er retten til privatliv. Det går man på kompromis med her, hvis politiet skal begynde at overvåge, hvornår du tager på weekendtur til Paris, siger hun til DR Nyheder.

Regeringen håber, at lovforslaget kan træde i kraft allerede ved årsskiftet.

Rigspolitiet har på nuværende tidspunkt ingen kommentarer til forslaget. Det har ikke været muligt at få en kommentar fra justitsminister Søren Pape Poulsen (K), skriver DR Nyheder.