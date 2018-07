Russisk ambassade: Meningsløst at blande sig i dansk valg

Chefen for Forsvarets Efterretningstjeneste (FE), Lars Findsen, advarede tirsdag om mulig russisk indblanding i et kommende folketingsvalg.

Det fik den russiske ambassade til tasterne, hvor den svarede igen med en opsigtsvækkende besked på det sociale medie Twitter. Det skriver Berlingske.

- Eftersom der ingen forskel er på den russofobiske tilgang hos den danske regering og opposition, giver det ingen mening at blande sig i danske valg, skrev ambassaden.

Sammen med beskeden blev der linket til et interview, som Berlingske har bragt med Lars Findsen. I interviewet siger FE-chefen, at også Danmark kan blive ramt af russiske forsøg på at "fremme dagsordener".

Forsvarets Efterretningstjeneste: Folketingsvalg risikerer at blive ramt af cyberangreb

Ambassaden "afslører sig selv ufrivilligt" med tweetet. Det mener Michael Aastrup, der er udenrigsordfører i Venstre.

- De siger, at i Danmark nytter det ikke noget, fordi alle partier har en aversion mod Rusland. Derfor kan man stille sig selv det spørgsmål, om de ville blande sig, hvis der var et parti, der godt kunne lide Rusland, siger han til avisen.

På Twitter skriver Peter Hummelgaard (S), at det er "vist så tæt, man kommer på en tilståelse af, at det er fast praksis for Rusland at blande sig i fremmede staters demokratiske valg".

FE oplyser til Berlingske, at man ikke ønsker at kommentere udmeldingen fra ambassaden.

Sent tirsdag sendte ambassaden dog yderligere et to siders modsvar på vurderingerne fra efterretningstjenestens chef, som Berlingske bringer.

I brevet noterer den russiske ambassadør, Mikhail V. Vanin, at det er "ekstremt farligt", at idéen om såkaldt russisk indblanding i danske valg er et emne, der aktivt fremmes i danske medier.

Han påpeger også, at beskyldningerne om, at Rusland vil blande sig, sker på et tvivlsomt grundlag.

Ifølge brevet skal FE-chefen også have tilsluttet sig "det antirussiske hysteri", hvorefter det også bliver bemærket, at forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen (V) tidligere er kommet med "russofobiske udtalelser".

Det fremgår ligeledes, at ambassadøren ikke forstår bestræbelserne på at forværre forholdet.

Men måske hedebølgen har haft indflydelse på kommentarerne om Rusland, bliver det pointeret i modsvaret afslutningsvist.