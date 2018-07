Flere danske byer er åbne for at oprette miljøzoner

I dag har kun fem byer ret til at indføre miljøzoner. Men flere borgmestre er positive over for idéen om at give flere end 40 andre byer muligheden.

I byer som Gladsaxe, Rødovre og Gentofte erklærer borgmestre sig positive over for idéen om, at de kan få mulighed for at indføre miljøzoner med skærpede krav til de køretøjer, der udleder flest sundhedsskadelige partikler.

Det skriver Politiken søndag.

- Jeg synes, det er en god idé, at kommuner får en mulighed for at gøre det, siger Gladsaxes borgmester, Trine Græse (S).

- I en kommune som Gladsaxe, som er en del af hovedstadsområdet, kan vi ikke gøre det isoleret set. Men det ville være en god idé at snakke med de omkringliggende kommuner om at lave en fælles miljøzone, siger hun.

I dag har kun København, Frederiksberg, Aarhus, Aalborg og Odense mulighed for at indføre zoner, hvor der er særlige krav til dieseldrevne lastbiler og busser med en vægt på over 3,5 ton.

De skal have et mærkat, der dokumenterer, at de kører rundt med et partikelfilter – med mindre køretøjet i sig selv lever op til en vis norm.

Men i fremtiden kan zonerne blive en realitet i alle byer med flere end 25.000 indbyggere. Det vil i så fald dreje sig om flere end 40 byer.

Sådan lyder nemlig et af forslagene i en såkaldt tiltagspakke, hvor syv ministerier præsenterer regeringen for idéer til den klimaplan, der ventes til efteråret.

- Det vil vi meget, meget gerne af hensyn til både vores egne borgere og det samlede miljø, siger borgmester Erik Nielsen (S) fra Rødovre Kommune til Politiken.

I Gentofte Kommune erklærer borgmester Hans Toft (K) sig "positiv" over for idéen om miljøzoner, ligesom borgmester Peter Sørensen (S) fra Horsens er positiv over for at få muligheden.

Hvis en kortlægning viser, at det står slemt til med luftforureningen, og det er muligt at tage visse hensyn til blandt andet erhvervslivet, så er man på det principielle plan også positiv over for muligheden på borgmesterkontorerne i Esbjerg, Vejle og Køge samt hos formanden for By-, Plan- og Miljøudvalget i Helsingør, Christian Holm Donatzky (R).

Miljøminister Jakob Ellemann-Jensen (V) har over for Politiken tidligere erklæret sig åben over for at revidere reglerne for miljøzoner.