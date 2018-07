Oprørt Pia Kjærsgaard fik undskyldning fra Islands parlament

En oprørt Pia Kjærsgaard (DF) fik torsdag en formel undskyldning fra det islandske parlament, efter at formanden for Folketinget under en tale onsdag i anledning af 100-året for Islands selvstændighed blev mødt af kritik og politisk boykot.

Det var ikke den officielle tilstedeværelse af en tidligere kolonimagt, der fik flere islandske partier til at reagere. Det var Dansk Folkepartis udlændingepolitik.

»At invitere en person uden for parlamentet, der har arbejdet så hårdt, som Pia Kjærsgaard har, for at skabe splittelse og fremmedhad, til at levere en ærestale, der har til hensigt at samle os islændinge, er uanset religion og oprindelse skandaløst,« lød det fra Piratpartiet, Islands tredje største parti, i en udtalelse før den varskoede boykot.

Også et medlem af Islands socialdemokratiske parti skulle ifølge medierapporter have udvandret, og partiets formand, Logi Einarsson kaldte det »beklageligt«, at en af de fremmeste repræsentanter for udlændingehad i Europa fik lov at indtage talerstolen på netop denne dag.

Overskyggede fejringen

De vrede reaktioner kastede en skygge over fejringen af den islandske nations 100-årsdag, som fandt sted på Tingsletten små 40 km fra Reykjavik, der er den oprindelige placering af Islands mere end 1.000 år gamle alting. I en række af Islands medier har flere aktivister, fagforenings- og erhvervsfolk også kritiseret invitationen af Kjærsgaard som upassende.

Pia Kjærsgaard er tydeligt irriteret over kritikken.

»Jeg deltog i min egenskab af formand for Folketinget og som repræsentant for Danmark for at holde tale på en festdag for Island. Jeg synes, at der var en god stemning i parlamentet, så derfor kommer dette bag på mig,« siger hun og langer især ud efter de islandske socialdemokrater.

»Jeg havde da godt nok hørt noget om Piratpartiets boykot på forhånd, men at socialdemokraterne også skulle komme med personlige angreb på mig er helt uantageligt.«

»Det ville de jo aldrig har gjort, hvis det var Mette Frederiksen (S-formand, red.), som skulle holde tale. Dermed virker det jo, som om at de slet ikke orienterer sig om, hvad der sker ude i verden, hvor socialdemokrater i den grad lægger sig i slipstrømmen af Dansk Folkepartis udlændingepolitik,« siger hun.

Pinligt og umodent

Piratpartiets boykot mener Kjærsgaard er pinlig:

»De udskammer jo hele Danmark, når jeg kommer som Folketingets formand. Det er umodent. Ja, direkte pinligt.«

Talte i islandsk parlament: Pia Kjærsgaard mødt af boykot og udvandring

Det synes formanden for det islandske Altinget, Steingrímur J. Sigfússon, at være enig med Kjærsgaard i. Han gav torsdag Kjærsgaard en skriftlig undskyldning for behandlingen. Ifølge ham var alle parlamentets grupper involveret i planlægningen af festlighederne, og han kaldte det »dybt beklageligt«, at Kjærsgaards besøg blev »udnyttet til at kaste en skygge over festlighederne«.

Kjærsgaard er tilfreds med beklagelsen og har ikke tænkt sig at gøre mere ved sagen.

»Det er jo sådan, det er. Jeg har talt med Altingets præsident. Han er ked af det og ærgrer sig over, at det skulle ende sådan. Jeg synes mest, at det er synd for det islandske parlament, at dette skal overskygge landets festdag,« siger Kjærsgaard, der personligt ikke lagde mærke til, at en socialdemokrat udvandrede under hendes tale.

»Det har vist ikke noget på sig,« siger hun.

Det var torsdag ikke muligt at få kontakt med socialdemokraterne for en kommentar.