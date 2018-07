Uffe Elbæk langer ud efter visionsløs venstrefløj

Venstrefløjen bør forny og forandre, men dens ambitionsniveau er for lavt. Det skriver Alternativets politiske leder, Uffe Elbæk, i en kronik i onsdagens Information.

Han forstår ikke, hvorfor partier som SF og Enhedslisten tager til takke med "den mindst ringe" statsministerkandidat, og kalder venstrefløjens ambitionsniveau lavt.

- Jeg forstår godt, at venstrefløjen - ja, hele centrum-venstre - er i krise. For hvorfor skulle man dog stemme på noget så visionsløst?, skriver han i Information.

Han mener, at venstrefløjen har - og har haft - travlt med at få magten bare for at have den. Og at de, når de så har fået den, ikke har brugt den til andet end at "flytte kommaer i den rigtige retning".

Thorning-regeringen kalder han en "fiasko", som ikke havde viljen til at gøre op med finansministeriel tænkning, men fortsatte business as usual.

- Hvor var lysten til at forandre verden? Hvor var lysten til at svare på de helt grundlæggende udfordringer, som vi står over for? Hvor var lysten til at gøre op med et på mange måder råddent system, der nærmest altid sætter profit før mennesker? Den eksisterede ikke, skriver han i Information.

Hverken Pelle Dragsted fra Enhedslisten eller SF's Karsten Hønge er enige i Elbæks udlægning, og Karsten Hønge kalder det "uhæmmet selvforherligende".

- Uffe Elbæk er bare klar til at sige hvad som helst for at gøre sig selv interessant. Det er ordskvalder, siger Hønge til Information.

Pelle Dragsted er enig i, at Thorning-regeringen var "ødelæggende og demotiverende", men er irriteret over Elbæks udlægning af Enhedslisten som uambitiøs.

- Påstanden om, at vi bare ønsker det mindst ringe, er decideret forkert. Det ved Uffe Elbæk godt, og jeg synes helt ærligt ikke, at det er det kønneste eksempel på "ny politisk kultur", når han påstår det, siger Dragsted til Information.