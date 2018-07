Løkke: Trumps nye forsvarskrav er ren retorik

Krav fra den amerikanske præsident, Donald Trump, om at medlemslandene skal bruge fire procent af deres bruttonationalprodukt på forsvar, skal ikke tages alvorligt og betragtes som ren retorik.

Det samme gælder for Trumps seneste udmelding om, at medlemslandene straks skal nå op på to procent - og ikke først i 2024.

Det siger statsminister Lars Løkke Rasmussen (V), da han torsdag ankommer til afslutningen på Nato-topmødet i Bruxelles.

- Trump har jo også det synspunkt, at amerikanerne skal betale mindre. Amerikanerne bruger jo 3,5 procent, så man kan jo ikke både sige fire procent og betale mindre, end hvad man gør i dag, siger han.

Af Natos nye erklæring, som alle 29 medlemslande samt USA har godkendt onsdag, fremgår det, at landene skal arbejde hen imod, at forsvarsudgifter i 2024 vil udgøre to procent af landenes bnp.

Trump: Nato-lande burde betale fire procent til forsvar

Det er samme målsætning, som Nato nåede til enighed om ved et topmødet i Wales i 2014.

Men Donald Trump har på topmødets første dag været flittig til at bruge det sociale medie Twitter til at presse medlemslandene til at øge deres forsvarsbudget.

Også efter erklæringen er blevet offentliggjort, har den amerikanske præsident holdt fast i sit budskab om to procent nu og fire procent på sigt.

Det er ikke fair, at amerikanerne betaler for det europæiske forsvar, mener Det Hvide Hus.

Men det ændrer ikke på udfaldet, lyder det fra Lars Løkke Rasmussen.

- Der er ingen tvivl om, at det amerikanske synspunkt er, at alle burde levere på denne Wales-målsætning med det samme, men det kommer ikke til at ske, siger statsministeren.

- Det afgørende er, at vi er på rette vej, at vi har knækket kurven, og at alle betaler mere, siger han.

Selv om Trump er udfarende på Twitter, har det samme ikke været tilfældet under mødet med Nato-landene, lyder det.

- Vi havde en udmærket middagsdrøftelse i går med en god og rolig atmosfære. Så har jeg godt set de her tweets, men det betragter jeg mere som noget til det hjemlige publikum, siger Lars Løkke.

Danmark er blandt de mange medlemslande, som står til at skuffe amerikanske forventninger med et budget i 2023 på 1,3 procent af bnp'en.

Trumps udbrud mod Nato udløser vrede reaktioner i USA’s Kongres

Men ifølge Lars Løkke anerkender den amerikanske forsvarsminister, James Mattis, dansk indsats.

- Jeg havde lejlighed til at tale med forsvarsminister Mattis, som i den amerikanske administration har det detaljerede indblik og forståelse for, hvad det her handler om.

- Og derfra lyder det stor anerkendelse af dansk forsvarsindsats, siger han.

Løkke afviser i samme ombæring, at det danske forsvarsforlig vil blive taget op til genovervejelse for at imødekomme Trumps krav.

Forliget tilfører 12,8 milliarder kroner over de næste fem år til Forsvarets budgetter. Det betyder en forøgelse med en femtedel.