Tidligere folketingsmedlem Hans-Pavia Rosing er død - 70 år

Tidligere folketingsmedlem og medlem af Landstinget - Inatsisartut - Hans-Pavia Rosing er død - 70 år, skriver Sermitsiaq.

Hans-Pavia Rosing, der døde mandag, var en af de helt store skikkelser i den nyere grønlandske historie.

Han blev den første præsident for Inuit Circumpolar Council - ICC - i 1980. Det var et hverv han varetog frem til 1986. Samlingen af inuit i Grønland, Canada og Alaska var et af hans store anliggender.

ICC blev stiftet i Nuuk og er en international ikkestatslig organisation, en ngo, som repræsenterer cirka 160.000 inuitter fra de arktiske områder i Grønland, Canada, Alaska (USA) og Tjukotka (Rusland).

Hans-Pavia Rosing sad i Folketinget for partiet Siumut fra 1987 til 2001. Han var modstander af amerikanske planer om et missilskjold med Thule-radaren som en del af systemet, skriver Sermitsiaq.

Han gjorde også opmærksom på, at Danmark skulle sørge for at være tidligt med i spillet om retten til områderne ved Nordpolen.

Inden perioden i Folketinget var han medlem af Inatsisartut og siden landsstyremedlem for økonomi.