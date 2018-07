DF: Politiet burde have stoppet muslimsk bålfest i Gribskov

Det ændrer ikke Dansk Folkepartis holdning til sagen om det meget omtalte eid-bål i Gribskov, at det er kommet frem, at politiet fra morgenstunden havde sagt god for, at der var bål trods afbrændingsforbud.

- Når politiet efterfølgende siger, at de må slukke det, kan det ikke nytte noget, at de begynder at true, siger udlændingeordfører Martin Henriksen (DF).

- Så skal politiet selvfølgelig ikke trække sig. Det må de simpelthen ikke.

Bålfesten fandt sted den 16. juni. Her fik politiet fra morgenstunden en anmeldelse om, at der var tændt bål. Men da politiet kom ud til stedet, vurderede patruljen, at det var forsvarligt, og lod bålfesten fortsætte.

Siden blev politiet kaldt ud endnu engang, og om eftermiddagen ringede en borger til brandvæsenet. Her eskalerede situationen, da festdeltagerne nægtede at lade brandfolkene slukke bålet.

Ifølge en redegørelse, som Nordsjællands Politi har sendt til justitsminister Søren Pape Poulsen (K) gav nogle af mændene udtryk for, at politiet måtte anholde dem alle, hvis bålet skulle slukkes.

Politiet valgte at lade festen fortsætte for ikke at give børnene ved festen meget ubehagelige oplevelser.

Men det var en forkert beslutning, mener Martin Henriksen.

- Politiet skal selvfølgelig gribe ind og bruge de magtbeføjelser, de har. Det gjorde politiet ikke. Og det er faktisk den mest alvorlige fejl.