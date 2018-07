Venstre overvejer hjælp til tørkeramte landmænd

Venstre tager situationen i landbruget meget alvorligt. Partiet overvejer, om der skal politisk hjælp til tørkeramte landmænd, oplyser fødevareordfører Erling Bonnesen.

- Vi havde alle sammen håbet, at der ville komme noget regnvejr nu. Det gør der ikke, konstaterer han.

- Uanset hvad er skaden sket. Og den er så stor, at det også vil få en generel samfundsmæssig betydning, siger han.

- Jeg kan ikke love noget her fra morgenkvisten. Men vi tager det meget seriøst og alvorligt og tager det ind til overvejelse.

Onsdag holdt erhvervsorganisationen Landbrug & Fødevarer et ekstraordinært møde om tørken.

- Vi er i en voldsom tørke, og tabene bliver større og større, for hver dag solen skinner, og det ikke regner. Vi kan allerede se nu, at det kommer til at ramme virkelig hårdt, sagde formand Martin Merrild til Ritzau efter mødet.

Landbruget har en liste af ønsker til politikerne. Blandt andet at landbrugsstøtten, der ellers skulle udbetales til december, fremrykkes. Og at betalingsfristerne for moms udsættes.

Erling Bonnesen er klar til at se på alle forslag. Han nævner også, at man kan give lov til at bruge græs fra brakmarker til dyrefoder. Det må man nemlig ellers ikke.

- Det er meget vigtigt, at vi ikke kommer ud i en situation, hvor man ikke kan fodre dyrene, siger Bonnesen.

Han understreger, at der ikke er tale om en generel øget støtte til landbruget. Men en hjælpende hånd i en vanskelig situation.

Landbrug & Fødevarers formand vurderer, at der kan blive tale om et samlet tab på 4,5 milliarder kroner som følge af den beskedne høst.

Hvis landbrugsstøtten udbetales tidligere, eller hvis landmændene får længere betalingsfrister for moms og jordskatter, kan det hjælpe på landmændenes likviditet, som lider under lave udbytter og dermed lave indtægter.

Til gengæld vil pengene så mangle senere hen.