Forslag: Ministre skal kunne ansætte seks særlige rådgivere

For en sjælden gangs skyld gør den liberale tænketank Cepos sig til fortaler for at hyre nye medarbejdere i den offentlige sektor.

Cheføkonom og vicedirektør Mads Lundby Hansen mener, at ministre bør kunne ansætte op til seks særlige rådgivere, der kan hjælpe med at få sat partiets politik igennem over for embedsværket.

»De danske ministre sidder alt for isoleret, og det gør, at det kan blive sværere at få sin politik igennem. Man sidder én minister og én rådgiver over for et helt system, der kan være skeptiske over for ens forslag. Det ville være en demokratisk hjælp, hvis ministeren fik sin egen stab, der kan hjælpe med at udvikle politik,« siger han.

Indsparket kommer som en reaktion på historien om lækkede dokumenter fra Økonomi- og Indenrigsministeriet, der viser, at ministeren, Simon Emil Ammitzbøll-Bille (LA), bestilte beregninger af 49 forslag, der skulle gemmes i en mappe med overskriften 2030-plan. Regeringen er ikke på vej med sådan en, men det er Liberal Alliance som parti. LA-ministeren blev derfor kritiseret for at bruge sit embedsværk til at lave partiarbejde.



Enhedslisten vil nu kalde Simon Emil Ammitzbøll-Bille i samråd, og Socialdemokratiet har bedt statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) forholde sig til sagen.

Naturlig afgang

Mads Lundby Hansen mener, at »det er en uskik at begrænse, hvad en politiker må bede sine embedsmænd om, når det handler om politikudvikling.«

»De skal ikke være en stat i staten, der afviser forslag og begrænser ministeren i, hvad han må vide om effekter af politiktiltag. Den aktuelle diskussion handler om at stække ministeren. Jeg synes, han skal styrkes,« siger Mads Lundby Hansen.

Skal alle ministre kunne ansætte seks rådgivere?

»Som udgangspunkt, ja. Så er spørgsmålet, om der er brug for det i Kirkeministeriet.«

Det er første gang, jeg har hørt Cepos tale for at hyre offentligt ansatte ...

»Ja, det har du ret i. Men jeg mener, at det skal håndteres inden for ministeriernes økonomiske rammer. Der er så meget udskiftning, at det vil kunne kan klares med naturlig afgang.«

LA-minister har bedt sine embedsfolk om at udregne konsekvenserne af forslag, som regeringen ellers har skrinlagt, viser en intern mail fra Økonomi- og Indenrigsministeriet. S og DF undrer sig over, at embedsmænd føler trang til at lække oplysninger til pressen.

I dag har de 22 ministre ret til at ansætte en særlig rådgiver. Partilederne fra V, K og LA må hyre to. De kommer og går med ministeren i modsætning til de neutrale embedsmænd, som skal servicere den til enhver tid siddende minister. I Sverige kan ministeren i højere grad ansætte sin egen politiske stab.

Det har ikke været muligt at få en kommentar fra Simon Emil Ammitzbøll-Bille.