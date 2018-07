Trump sendte også brev til Løkke: »Jeg forventer, at Danmark vil forpligte sig til at leve op til Nato-målene«

Det har tidligere været fremme, at den amerikanske præsident, Donald Trump, har sendt breve til bl.a. Norges statsminister, den tyske kansler, Canadas premierminister samt Belgiens ditto op til Nato-topmødet den 11. juli.

Og budskabet har ikke været til at tage fejl af: Alt for mange af de Nato-allierede lever ikke op til den aftale, som blev indgået i 2014, om at landene skal bruge 2 pct. af BNP på forsvaret. Og nu har USA fået nok.

Nu viser det sig, at også den danske statsminister Lars Løkke Rasmussen, har modtaget et lignende brev. Det fremgår af en aktindsigt, som Jyllands-Posten har fået.

Brevet er dateret den 19. juni i år, og selv om Donald Trump roser Danmarks bidrag til Nato-missioner og endda fremhæver, at danskerne dermed »går forrest med et godt eksempel,« så hæfter han sig ved, at Danmark fortsat ikke bruger nok på forsvar.

»Vi anerkender, at Danmark tager skridt for at øge forsvarsbudgettet. Men der mangler en forklaring på, hvorfor USA fortsat afsætter flere ressourcer til forsvaret af Europa, når kontinentets økonomier, inklusiv Danmarks, går godt. Der er en voksende frustration over, at visse allierede ikke lever op til løfterne,« skriver Trump.

Ligesom i flere af de øvrige breve lyder det endvidere:

»Det bliver stadig vanskeligere at forsvare over for amerikanske borgere, hvorfor nogle lande fortsætter med at undlade at nå vores fælles sikkerhedsforpligtelser.«



Og Trump afslutter med følgende ordlyd:

»Jeg forventer, at Danmark endnu engang vil udvise en dyb forpligtelse til at leve op til de mål, som vi alle er blevet enige om.«

I en skriftlig udtalelse siger Lars Løkke Rasmussen, at han ikke blev overrasket over brevet og konstaterer, at det har et »ensidigt fokus på militærudgifter i procent af BNP.«

»Danmark tager et stort ansvar i forhold til det internationale generelt, og i forhold til Nato i særdeleshed. Målt i militærudgifter pr. indbygger indtager Danmark en 5. plads. Vi stiller op i verdens brændpunkter og bidrager til at sikre freden, ligesom dansk udviklingspolitik og vores bidrag på 0,7 pct. af BNI er en vigtig del af Danmarks bidrag til stabilitet og sikkerhed.«

Statsministeren understreger, at det nye forsvarsforlig betyder, at der bliver investeret 20 pct. mere i militæret, ligesom rammen til internationale operationer øges med 50 pct.

»Vi kan godt være vores bidrag til den fælles sikkerhed bekendt, og Danmark tager til NATO-topmøde i næste uge med ryggen rank.«