Elbæk vil med i statsministerduel på DR og TV 2: »Et højst demokratisk problem, hvis de siger nej«

Uffe Elbæk (EL) har for alvor meldt sig ind i kampen om at blive Danmarks næstkommende statsminister.

Til det hører sig også den direkte statsministerduel DR og TV 2, hvor kandidaterne fra henholdsvis rød og blå blok får mulighed for at prøve hinandens politiske argumenter af. Og her regner Alternativets politiske leder, Uffe Elbæk, bestemt med at være inviteret.

»Det vil være et højst demokratisk problem, hvis de siger, at 'nej, vi kører de her præsidentdebatter med Lars Løkke (V) og Mette Frederiksen (S), men ikke Uffe Elbæk'. Jeg kan slet ikke forestille mig, hvilket argument de skulle bruge rent demokratisk,« siger han til Politiken.

Statsministeren om sin nye konkurrent: Det er crazy

I de seneste mange valgkampe er det kun to statsministerkandidater, der har fået lov til at løbe over skærmen på public service-stationerne.

Men ifølge nyhedschef fra DR Nyheder, Thomas Falbe, spiller det dog en væsentlig rolle for tv-dækningen, at det politiske landskab med Uffe Elbæks seneste træk har ændret sig.

»Det er en ny situation, og det må vi tage bestik af. Vi er ikke der, hvor vi hverken har truffet beslutning eller er klar til at melde ud, hvad det i givet fald måtte være. Frem til et folketingsvalg, der potentielt kan blive udskrevet om 11 måneder, kan der nå at ske mange ting i dansk politik,« siger Thomas Falbe.

Er Uffe Elbæk kaospilot eller kamikazepilot? Elbæk kan hacke dansk politik og udløse kaos. Eller han kan æde sine ord. Det sidste er set før, det er det første ikke. Uanset hvad kan Alternativet få meget svært ved at forklare partiets nye parlamentariske kurs.

Den samme melding lyder fra TV 2, der endnu ikke har besluttet sig for, hvordan dækningen frem mod folketingsvalget skal være - eller om Uffe Elbæk skal stå med til højbords sammen med Lars Løkke Rasmussen og Mette Frederiksen.

Med 11 opstillingsberettigede partier ved næste folketingsvalg bliver der endnu hårdere kamp om taletiden mellem de enkelte partiformænd i de traditionelle partilederrunder. Det forventes derfor også, at de politiske budskaber fremført ved statsministerduellen kommer til at have større gennemslagskraft.

Der skal senest afholdes folketingsvalg i juni 2019.