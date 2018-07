Venstre ser potentiale i flere udflytninger af statsjob

Regeringen har ikke aktuelle planer om at flytte flere statslige arbejdspladser ud, før de igangværende udflytninger er på plads.

Men der er bestemt potentiale for yderligere udflytninger, mener Venstres ordfører for landdistrikter, Thomas Danielsen.

- Det er der da, siger han.

- Vi er ikke færdige med dem, vi er i gang med. Det lader vi lige lande. Og så er det klart, at der stadigvæk er en stor skævvridning i forhold til, hvor de statslige arbejdspladser er placeret.

Dermed er Danielsen på linje med formanden for Landdistrikternes Fællesråd, Steffen Damsgaard, der mener, at udflytning af statslige arbejdspladser er et vigtigt redskab til at skabe vækst i hele Danmark.

Landdistrikter vil have fortsat udflytning af statsjob

Damsgaard er skuffet over, at erhvervsminister Rasmus Jarlov (K) siger, at han ikke kan se potentialet for yderligere store udflytninger af statslige arbejdspladser.

- Det skal også være fagligt forsvarligt, lyder Jarlovs begrundelse i et interview med netmediet Finans.

- Det er rigtig vigtigt, at hovedstaden også trives, og at alt ikke flytter ud.

Til det siger Thomas Danielsen:

- Det er rigtig nok, at der ikke er nogen lige nu. Men det betyder ikke, at der er lukket for tid og evighed. Det er der bestemt ikke.