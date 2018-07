Enhedslisten vil alligevel ikke forbyde studenterkørsel

Det er højsæson for glade studenter og festlige vognture med musik, skrål og rigeligt med våde varer.

To ulykker lørdag i forbindelse med studenterkørsler har imidlertid fået Enhedslistens transportordfører, Henning Hyllested, til at overveje et decideret forbud mod de traditionsrige studenterkørsler.

Til både DR Nyheder og TV 2 News siger han, at han går ind for et forbud, hvis ikke det er muligt at gøre vognturene mere sikre − eventuelt med et krav om, at de unge skal være fastspændt med sikkerhedssele under kørslen.

»Enhedslisten vil se på, om sikkerheden kan strammes, og hvis det ikke er en mulighed, går vi ind for et forbud. Det er i hvert fald blandt de tanker, jeg gør mig,« siger Henning Hyllested til DR.

Men den holdning står for ordførerens egen regning.

Over for Jyllands-Posten afviser Enhedslistens sommervagthavende ordfører, Rune Lund, at et eventuelt stop for studenterkørsel ikke er partiets officielle politik.

»Enhedslisten vil ikke forbyde studenterkørsel. De studerende, nye svende og alle andre, der er færdige med en uddannelse, skal have lov til at feste,« skriver han i en sms.

Reglerne Normalt må lastbiler ikke køre med folk på ladet, men studenterkørsel (kaldet eksamenskørsel) er en undtagelse.

Lastbilen må dog højst køre 40 km/t. i byer og højst 60 km/t. uden for tættere bebyggede områder.

Kørsel på motorvej eller motortrafikvej er forbudt.

Køretøjet skal være synet og godkendt senest et år før kørslen, og ejeren skal have forsikring, der dækker personskade på studenterne.



Alle ungdomsuddannelser på mindst to år kan få lov at køre i vogn.

Sikkerheden på studentervognene bør dog forbedres, mener Enhedslisten, som derfor har bedt, Færdselssikkerhedskommissionen om at komme med forslag til, hvad man kan gøre for at mindske risikoen for ulykker.

»Det er jeg sikker på, at man kan gøre uden et forbud, og de seneste ulykker vidner desværre om et behov,« skriver Rune Lund.

Lørdag faldt en 19-årig student fra Næstved Gymnasium ud af studentervognen under kørslen og pådrog sig så alvorlige hovedskader, at han stadig er i kritisk tilstand. Han blev fløjet til Rigshospitalet i helikopter.

Senere lørdag kom seks studenter fra Nørresundby Gymnasium lettere til skade, da deres lastbil måtte foretage en pludselig undvigemanøvre og bremse kraftigt op, fordi en varevogn foretog en vanvidsoverhaling syd for Aalborg. De seks slap ifølge Nordjyllands Politi med knubs, men blev alligevel kørt med ambulancer til Aalborg Universitetshospital.

De to ulykker skal dog ses i forhold til, at der i disse år udklækkes omkring 50.000 studenter hver sommer. En stor del af dem er formentlig ude at køre vogn i disse dage, og heldigvis har de fleste en glad dag uden problemer.

Færdselssikkerhedskommissionen har til opgave at komme med forslag til at forbedre sikkerheden i trafikken og nedbringe antallet af trafikulykker.

Formanden er Dansk Folkepartis transportordfører Kim Christiansen, som tidligere søndag kaldte Henning Hyllesteds ønske om et forbud mod studenterkørsel for en »overreaktion«.

I stedet vil han se på mulighederne for at indføre såkaldte ladvagter, der skal sørge for, at de feststemte studenter ikke gør noget dumt, mens lastbilerne er i fart.

Også SF'eren Jacob Mark reagerede på Henning Hyllesteds ønske om et forbud.

»Det vil SF ikke. Studenterkørsel er en sjov og glædespredende tradition, som vi skal bevare. Man kan ikke forbyde sig ud af alle problemer,« skrev han søndag på Twitter.