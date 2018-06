Fakta: Grøn aftale samler alle partier om mere havvind og biogas

Succesfuld integration kræver, at indvandrere tager de individuelle frihedsrettigheder til sig. Hvis det skal ske, er det vigtigt, at indvandrere også oplever, at de selv bliver respekteret som individer, både i den formelle lovgivning og i den offentlige debat. Desværre ser vi ofte debattører såsom Mette Thiesen fra Nye Borgerlige behandle muslimske indvandrere som et kollektiv, der samlet skal stå til ansvar for, hvad et mindretal eller sågar enkeltpersoner foretager sig. Det er ikke rimeligt.