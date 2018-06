Rød blok: Klimakamp med regering fortsætter til efteråret

Både Socialdemokratiet og SF er medunderskrivere på den energiaftale, der blev vedtaget fredag, og som blandt andet resulterer i tre nye havvindmølleparker de kommende år.

Begge partier er med egne ord tilfredse med, at de har fået drejet regeringens energiudspil i en mere grøn retning.

- Helt kort fortalt har vi vekslet nogle af de store skattelettelser, der var i regeringens udspil, til grønne ambitioner.

- Og så er de skattelettelser, der er tilbage, fokuseret mod mere grøn omstilling, og det er klogt, siger energiordfører Jens Joel.

Nu bliver el-afgifterne sænket: Alle folketingets partier enige om energiforlig

Hos SF hæfter formand Pia Olsen Dyhr sig ved, at aftalen vil bringe Danmarks andel af vedvarende energi i 2030 op på 55 procent mod de 50 procent, som regeringen lagde op til.

- SF havde gerne set, at vi var nået op på 60 procent, men det er da et skridt på vejen sammen med de tre havvindmølleparker og et fuldt stop for kul i elproduktionen inden 2030, siger hun.

Aftalen betyder dog ikke, at kampen om, hvilken blok der kan kalde sig den grønneste, er slut.

Den fortsætter formentlig til efteråret, hvor regeringen præsenterer sit klimaudspil, som vil blive fulgt op af nye krav fra oppositionen om endnu mere vidtgående initiativer.

- Der er også områder, hvor vi gerne ville være gået meget længere end regeringen. Det gælder blandt andet grøn transport og energibesparelser.

- Men det får vi forhåbentlig mulighed for at gøre noget ved i en klimaaftale, siger Jens Joel.

Alternativet opretter egen grøn blok men går med i energiaftale

Og fra Pia Olsen Dyhr lyder det:

- Jeg har meget større ambitioner til efteråret, hvor vi både skal diskutere transport og landbrug, siger hun.

Det synspunkt tilslutter klimaordfører Ida Auken fra De Radikale sig.

- Vi er langt fra færdige. Næste skridt er at gøre op med udledningen på vejen og i landbruget.

- For Danmark skal fremad og stadig gå forrest i den grønne omstilling, der leder verden, siger hun

Hos Enhedslisten glæder man sig over, at aftalen kan bane vejen for flere varmepumper og mere biomasse i fjernvarmesystemet.

Og så ser man frem til at kunne lægge yderligere på med et eventuelt rødt flertal efter et valg.

Fakta: Grøn aftale samler alle partier om mere havvind og biogas

- Det er blandt andet derfor, at vi fra Enhedslisten vælger at gå med.

- Det giver nogle muligheder, når det skal udmøntes, og når vi forhåbentlig skal lave finanslov med en ny regering, siger partiets energiordfører Søren Egge Rasmussen.