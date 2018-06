Ny aftale lægger loft over spilleglades bonusser

De seneste år er det danske spilmarked blevet liberaliseret. Men nu trækker politikerne i håndbremsen med en ny aftale, der skal begrænse spilbonusser og gøre dem mere overskuelige.

Der lægges et loft på bonusser på 1000 kroner, og der lægges begrænsninger på, hvor mange gange bonusbeløbet skal spilles igennem, før man kan trække pengene ud igen. Det må ikke være højere end ti procent.

- Liberaliseringen af spilmarkedet har været en succes, som har betydet, at vi har fået et ureguleret marked under kontrol, mens danske spillere har kunnet vælge frit og sikkert mellem forskellige spilmuligheder.

- Samtidig skal vi naturligvis gøre, hvad vi kan, for at undgå, at spillere udvikler spilafhængighed. Derfor er jeg tilfreds med dagens brede politiske aftale, siger skatteminister Karsten Lauritzen (V) i en pressemeddelelse.

Der etableres en hotline hos Spillemyndigheden til afhængige, der ønsker hjælp. En brugers inaktivitet på spilsiden må ikke føre til, at spiludbydere udvælger vedkommende til at modtage et bonustilbud.

Spillere skal fastlægge en daglig, ugentlig eller månedlig grænse for indbetaling, inden de kan begynde at spille.

Spiludbydere får pligt til at være opmærksomme på unormale spilmønstre og får mulighed for at indføre software, som kan hjælpe med at identificere dem.

Bag aftalen står regeringen, Dansk Folkeparti, Socialdemokratiet, De Radikale og SF.

Aftalen glæder skatteordfører Jesper Petersen (S).

- Det er vigtigt, at der laves en skærpet regulering af spilmarkedet og et loft over de vildtvoksende bonustilbud, som eksperter peger på, er med til at udløse mere ludomani og spilafhængighed, siger han.

En ting, som Socialdemokratiet ikke er kommet igennem med, er flere penge til behandling og forebyggelse. Men skatteordføreren er alligevel godt tilfreds.

- Det, vi skal opnå, er, at alle dem, der spiller for sjov, kan blive ved, men nu får vi også en øget regulering, så vi forebygger den stigning af spilafhængighed, der desværre er, og det får vi med dagens aftale, siger han.

Mulighederne for at spille samt udbuddet af spil er blevet større, men alligevel spiller færre om penge i 2016 end ti år før. Det viste en undersøgelse i 2016 fra Vive, Det Nationale Forskningscenter for Velfærd.

Udbredelsen af spilproblemer er mindre i Danmark end i Norge, Finland og Storbritannien.