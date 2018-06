Socialdemokratiet vil have vilde naturparker

Mange flere plante- og dyrearter skal have særlig beskyttelse, hvis Danmark skal nå sit mål om mangfoldighed i naturen.

De 30.000 nye hektarer, som regeringen og DF er enige om at udpege til beskyttede naturområder under Natura-2000, rækker ikke, siger Socialdemokratiets miljøordfører, Christian Rabjerg Madsen.

- Det er små hop på stedet. Samtidig med at man tilføjer 30.000 hektarer til beskyttede arealer, så har man taget andre 30.000 ud. Det er fint, at regeringen rydder op af sig selv, men det er for uambitiøst, siger Christian Rabjerg Madsen.

Han henviser til, at Danmark er bundskraber i EU, når det kommer til beskyttet natur. Mens gennemsnittet i EU ligger på 18 procent, så er det i Danmark under otte procent.

Miljøministeren vil beskytte vigtige naturområder

Under den tidligere miljøminister Esben Lunde Larsen (V) blev det besluttet, at fjerne 30.000 hektar fra Natura 2000-listen.

Men nu vil hans efterfølger, Jakob Ellemann-Jensen (V), tilføje nye områder, i stedet for dem der er taget ud. En del af de sløjfede var landbrugsjord og bebyggelse, og derfor er der behov for at justere grænserne, forklarer ministeren.

Men de ophævede landbrugsområder havde en funktion. For eksempel er det her, flere fuglearter finder mad, siger Christian Rabjerg Madsen.

- Det er forfejlet tilgang fra Jakob Ellemanns side, for nogle af arealerne, der tages ud, er værdifulde.

- Blandt andet risikerer vi at ødelægge fødegrundlaget for de tusindvis af trækfugle, som vi ser i Vadehavet.

Hvis Socialdemokratiet får regeringsmagten efter et valg, hvad vil I så gøre for at sikre flere plante- og dyrearter?

- Vi skal have vendt den biodiversitetskrise, som Danmark står i, og derfor har vi præsenteret en plan, hvor vi vil udlægge 15 vilde naturparker med et areal, der svarer til Bornholms størrelse.

- Samtidig vil vi have flere beskyttede områder, siger Christian Rabjerg Madsen.