Natur på størrelse med Langeland skal beskyttes bedre

Paradisbakkerne på Bornholm, Klinteskoven på Møn og Saltum Enge i Nordjylland er nogle af de naturperler, som skal beskyttes.

I hvert fald hvis det står til regeringen og Dansk Folkeparti, der har udpeget cirka 30.000 hektar som nye Natura 2000-områder.

Natura 2000 er betegnelsen for beskyttede naturområder i EU, som har til formål at bevare sjældne og særlige natur-, plante- og dyrearter.

I 2016 blev det besluttet, at den særligt beskyttede natur i Danmark skulle have et gennemsyn. Herefter blev det klart, at en del af de eksisterende Natura 2000-områder var landbrugsjord og bebyggelse.

Derfor skal grænserne justeres, forklarer miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen (V) i en pressemeddelelse.

- Man pynter sig med lånte fjer, hvis man naturbeskytter kornmarker, gylletanke og havnemoler. Vi skal selvfølgelig ikke kalde noget natur, der ikke er det. Jeg synes, at det er vigtigt med beskyttet natur i Danmark.

- Og jeg er glad for, at vi er enige om at beskytte mere af den rigtige natur, siger han.

De 30.000 hektar svarer til et område, der er lidt større end Langeland.

Danmarks Naturfredningsforening (DN) roser miljøministerens plan, men påpeger, at regeringen samtidig vil ophæve beskyttelsen for andre områder, der i areal svarer til den natur, der får ny beskyttelse.

Planen om at fjerne natur fra Natura 2000-listen er blevet stærkt kritiseret.

- Det er selvfølgelig fint, at vi med denne justering af Natura 2000 har sikret bedre og mere værdifuld natur, men det løser ikke vores grundlæggende udfordringer med at give naturen mere plads, siger Maria Reumert Gjerding, præsident for DN, i en skriftlig kommentar.

Hun fremhæver, at Danmark er det land i EU med den mindste andel af beskyttede Natura 2000-områder.

Generalsekretæren for WWF Verdensnaturfonden, Bo Øksnebjerg, kommer med en lignende respons:

- Jeg vil gerne rose miljøministeren for at tage den danske natur alvorligt og give bare lidt vild natur tilbage til de danske arter.

- Men jeg må desværre også hurtigt tage armene ned igen og smide malurt i bægeret på denne festaften for regeringen: Danmark er stadig blandt bundskraberne i EU, når det kommer til beskyttet natur, siger han.

Også SF ønsker mere vild natur i Danmark, men ser positivt på de nye planer.

- Nu har ministeren lyttet til kritikken, sadlet om og udpeget et langt større område end først planlagt. Det er gode nyheder for truede dyr og planter, siger SF's naturordfører, Trine Torp, i en skriftlig kommentar.

Inden grænserne for de nye Natura 2000-områder kan trækkes, skal Miljøstyrelsen færdigbehandle en del høringssvar.