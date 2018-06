Dansk Folkeparti bryder alliance med S om bilafgift

Dansk Folkeparti springer nu fra en fælles plan med Socialdemokraterne og støtter i stedet regeringens oprindelige plan om bilafgifter.

Det skriver DR Nyheder.

- Regeringen har aftalt med Dansk Folkeparti, hvordan bilafgifterne skal være fremadrettet. Det lovforslag, som skatteministeren har lagt frem, det bliver vedtaget uændret, siger finansminister Kristian Jensen (V).

Socialdemokratiet vil holde elbilafgift i ro

Meldingen bliver bekræftet i Dansk Folkeparti.

- Det er rigtigt, vi har lavet en aftale ovre i Skatteministeriet, siger finansordfører René Christensen.

Dermed har Dansk Folkeparti ændret kurs i spørgsmålet om bilafgifterne.

Ved årets afslutningsdebat i Folketinget annoncerede partiformand Kristian Thulesen Dahl således, at partiet ville gå sammen med oppositionen om at sende en ekstra regning til bilejerne.

Regeringen letter skatter for 23,5 milliarder frem til 2025

Det var et hårdt slag fra støttepartiet mod ærkerivalerne fra Liberal Alliance, der netop har lavere bilafgifter som en af partiets mærkesager i regeringen.

Planen var at bruge nogle af pengene til den nye energiaftale.

Men nu er Dansk Folkeparti altså vendt på en tallerken.

- Vi bruger ikke penge fra bilerne til den aftale, vi skal ind at kigge på her, siger René Christensen med henvisning til den energiaftale, der er tæt på at falde på plads.

I Socialdemokratiet tager man DF's udmelding med ophøjet ro.

- DF kom i sin tid med idéen om en ændring i bilbeskatningen. Siden er sagen blevet et emne i energiforhandlingerne, hvor der skal findes andre kilder til finansiering end penge til velfærd i råderummet. Forhandlinger pågår stadig inde i lokalet, så for nu har vi ikke yderligere kommentarer.

Således skriver skatteordfører Jesper Petersen onsdag først på aftenen i en skriftlig kommentar til DR Nyheder. Energiforhandlingerne fortsætter efter planen torsdag i Finansministeriet.