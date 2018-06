Regeringen åbner for at øge bidrag til Irak og Baltikum

Regeringen er klar til at udvide det danske bidrag i Irak med yderligere 15 mand.

Det oplyser udenrigsminister Anders Samuelsen (LA) og forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen (V) efter et møde onsdag eftermiddag i Udenrigspolitisk Nævn.

De 15 mand skal bistå med at træne de lokale styrker, hvis Danmark bliver bedt om at levere dem.

På mødet har regeringen orienteret nævnet om sine planer for muligt dansk engagement forskellige steder i verden de kommende år.

- Vi har orienteret om, at regeringen agter at bidrage yderligere i syd og i øst. Det vil sige i forhold til bekæmpelse af terrorisme i syd og i forhold til russisk aggression i øst, siger Anders Samuelsen efter mødet.

Han nævner også yderligere fremskudte tropper i Baltikum som en mulighed.

Nævnet har givet regeringen grønt lys til at gå videre med planerne, som vil blive fremlagt i mere konkret form forud for et topmøde i Nato, hvor begge ministre skal deltage.

Datoen for topmødet er 11.-12. juli, og fokus vil være på cyberangreb, terror og hybride trusler.

- Vi har sagt, at vi gerne vil fortsætte med den her fremskudte styrke, vi har i Estland. Og vi har givet tilsagn om, at vi fortsætter vores deltagelse i Irak og Afghanistan med træningsmissioner, siger Claus Hjort Frederiksen.

Danmark er under pres fra Nato og USA for at levere mere til den transatlantiske forsvarsalliance.

Den amerikanske præsident, Donald Trump, har for nylig ytret ønske om, at forsvarsudgifterne burde ligge på fire procent af bnp. Nato-landene har selv givet tilsagn om at arbejde på at nå et mål på to procent af bnp.

Claus Hjort Frederiksen svarer ikke direkte på, om der er nogen, der har anmodet Danmark om et bidrag.

- Der kommer hele tiden henvendelser om, at man kan bruge flere her og der, men alt sammen er et puslespil, så det skal hele tiden organiseres i sammenhæng med, hvad andre lande leverer, siger han.