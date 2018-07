Søren Pape Poulsen accepterer ekstrabøder til bilister

Den borgerlige regering accepterer nu en ekstrabøde til bilisterne. En bøde, som de blå partier ellers kritiserede, da den blev indført af et smalt flertal under Thorning-regeringen.

Bøden på 500 kr. gives til personer, der bryder straffeloven eller får et klip i kørekortet. Pengene går til en såkaldt offerfond, der blev oprettet i 2013.

V, DF, LA og K fandt det urimeligt at opkræve pengene fra bilister og at give samme bøde til en voldsmand og en fartsynder.

»Der har man fundet en malkeko, man virkelig kan suge noget ud af,« sagde den konservative ordfører, Tom Behnke.

Siden er magten skiftet, blå blok har haft flertallet i tre år, men intet er ændret. Justitsminister Søren Pape Poulsen (K) meddeler nu, at han ikke er klar til at slå en streg over ekstrabøden.

»Det har jeg på nuværende tidspunkt ikke planer om at ændre,« udtaler han i en skriftlig kommentar.

Bilisternes interesseorganisation, FDM, ryster på hovedet.

»Man må konstatere, at politik er nemmere, når man sidder på tilskuerrækkerne og råber ind på stadion. Når man selv sidder med magten, bliver det åbenbart mere kompliceret,« siger afdelingschef Torben Kudsk.

DF vil tage fat i ministeren

Da offerfonden blev oprettet, var argumentet fra Justitsministeriet, at den skulle fyldes op af »gerningsmænd, der begår lovovertrædelser, hvor der typisk er eller kan være et offer«.

Siden da er der i alt kommet 143 mio. kr. i offerfonden, viser nye tal fra Rigspolitiet. 90 pct. af pengene er betalt af bilister. Kun 1 pct. kommer fra personer, der er dømt for vold.

Hele listen: Se, hvad der koster et klip i kørekortet og en ekstrabøde til offerfonden Vi pålægges en bøde for en gerning uden ofre, mener en mand, der selv blev fanget i fartmåleren.

DF-gruppeformand Peter Skaarup sagde tilbage i 2014, at det var »totalt urimeligt« og »helt godnat«, at voldsforbrydere betalte så lidt, og mente, at modellen burde laves om. I dag - fire år senere - bebuder retsordfører Peter Kofod Poulsen (DF), at han vil tage sagen op med ministeren.

»Vi må sørge for at få skruet ned for bøderne til bilisterne, der får rigeligt smæk i forvejen, og i stedet skrue op for bøder til folk, der begår vold og andre straffelovsovertrædelser,« siger han.

