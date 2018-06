Statsministeren om sin nye konkurrent: Det er crazy

Duellen om at blive statsminister i Danmark i den kommende valgperiode har længe stået mellem Lars Løkke Rasmussen (V) og Socialdemokratiets formand, Mette Frederiksen.

Men den blev med ét slag forvandlet til et trekantdrama, da Alternativets politiske leder, Uffe Elbæk, tirsdag annoncerede, at han også er statsministerkandidat.

Det er heller ikke gået statsminister Lars Løkke Rasmussens (V) næse forbi.

Efter at have deltaget i Europaudvalgets møde torsdag eftermiddag kommenterede Løkke, at han har fået en ny konkurrent.

Og han gjorde det ved at stjæle den sætning, som Uffe selv brugte, da han skulle gøre status over Alternativets flotte valg i 2015.

- Det første jeg tænkte, da jeg hørte det, var: Det er crazy!

- Men jeg kan da godt forstå, at han gerne vil have det bedste job i Danmark. Det er jo et enormt privilegium at være statsminister, sagde Lars Løkke Rasmussen med et glimt i øjet.

Han havde ikke lyst til at forholde sig til, hvordan Danmark kommer til at se ud, hvis Elbæk bliver regeringsleder, men opsummerede situationen således:

- Nu har oppositionen to statsministerkandidater. Den ene vil samle Danmark, men kan ikke samle oppositionen, og den anden ved jeg ikke, hvad vil.

- Jeg vil nøjes med at koncentrere mig om mit arbejde, sagde Løkke.