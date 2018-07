Selvom S har strammet op: Blå regering fører i kampen om udlændingepolitikken

Socialdemokratiet har støttet næsten alle stramninger siden valget i 2015. Partiet har gennemført et historisk brud med De Radikale og vil gå solo i regering for at sikre ro om udlændingepolitikken.

Alligevel mener en overvægt af danskerne, at en borgerlig regering er bedst til at føre flygtninge- og indvandrerpolitik. Det viser en meningsmåling, som analyseinstituttet Norstat har foretaget for Jyllands-Posten og Altinget, og som ligger i forlængelse af 20 års valgforskning.

37 pct. af vælgerne svarer i dag, at en borgerlig regering vil være bedst til at sikre en fornuftig flygtninge- og indvandrerpolitik. 32 pct. peger på en S-ledet regering.

Den borgerlige regering har samme forspring på udlændingespørgsmålet, som den altid har haft, selvom det har været en central strategi for Socialdemokratiet at fravriste dem positionen.

Det er samme afstand som ved valget i 2015, hvor blå blok ifølge valgforskere vendte et truende nederlag til sejr, efter udlændingepolitik kom i fokus i valgkampens slutfase.

Frederik Hjorth, adjunkt ved Københavns Universitet og forsker i vælgeradfærd, kalder det »slående«, at Socialdemokratiets nye kurs ikke har rykket ved vælgernes opfattelse.



»Den borgerlige regering har samme forspring på udlændingespørgsmålet, som den altid har haft, selvom det har været en central strategi for Socialdemokratiet at fravriste dem positionen. Det er gået meget dårligt med den strategi at dømme ud fra de her tal.«

DF-vælgere hælder til blå side

Udlændingeminister Inger Støjberg (V) ser den skærpede S-linje som »en taktisk manøvre« for at vinde regeringsmagten.

»Det, tror jeg, at danskerne har gennemskuet,« konstaterer hun.

Udlændingeordfører Mattias Tesfaye (S) så gerne, at flere vælgere foretrak partiets udlændingepolitik frem for Venstres.

»Men vi får nogenlunde samme opbakning, og det er naturligt, al den stund at vi fører det meste af udlændingepolitikken sammen,« siger han.

»Udlændingepolitik er stadig et trumfkort for blå blok – og det her vil bekræfte dem i, at det fortsat kan spilles« En måling gør status på det spørgsmål, der kan afgøre næste folketingsvalg.

DF-formand Kristian Thulesen Dahl har siden valget cementeret sin plads mellem S og V. Han vil pege på Lars Løkke (V) som statsminister ved næste valg, men har holdt muligheden åben for at lade S-formand Mette Frederiksen sidde som statsminister.

Vælgervandring: Udlændingepolitik skaffede blå blok sejren ved sidste valg

Den nye måling viser imidlertid, at 62 pct. af DF's vælgere mener, at en borgerlig regering er bedst til at sikre en fornuftig udlændingepolitik.