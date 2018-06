Venstre: Frisk melding fra Elbæk splitter oppositionen

Det er en splittet opposition, der går til valg, mener Venstres politiske ordfører, Britt Bager, efter at Alternativets politiske leder, Uffe Elbæk, tirsdag meddelte, at han vil pege på sig selv som statsminister ved næste valg.

- Jeg synes da, at det er en lille smule paradoksalt, hvad der sker. Forstået på den måde, at det er selvfølgelig frisk af Uffe Elbæk, men det er paradoksalt, når Mette Frederiksen snakker om at samle landet, at hun så ikke kan samle sin egen opposition, siger hun.

Uffe Elbæk har meddelt, at han hverken vil pege på Socialdemokratiets formand, Mette Frederiksen, eller statsminister Lars Løkke Rasmussen (V).

Han afviser dog at give garantier, for "tingene kan ændre sig i politik".

Det har fået SF til at kritisere Alternativet og beskylde dem for at styrke Lars Løkke Rasmussen.

Men i Venstre vil man ikke spekulere i, om man med Alternativets udmelding har opnået en stærkere startopstilling til næste valg.

Hos De Radikale, der tidligere har siddet med de afgørende mandater ved et valg, forstår man godt Alternativets beslutning, siger gruppenæstformand Sofie Carsten Nielsen.

- Jeg ser det som et udtryk for forandring. Det ønske har vi også i Det Radikale Venstre. Vi ønsker en ny retning for dansk politik, der ikke er dikteret af Dansk Folkeparti, og sådan er det lidt i dag, uanset hvordan man orienterer sig den ene eller den anden vej, siger hun.

På spørgsmålet om hvorfor De Radikale så ikke også har peget på deres egen partileder, Morten Østergaard, som statsminister, svarer Carsten Nielsen:

- Det er fordi, det er politikken, der er det vigtigste for os og ikke personerne. Vi giver Mette Frederiksen chancen, men det er ikke det samme, som at hun får nøglerne til statsministeriet.

Partiet har tidligere meddelt, at man ikke vil støtte en regering, der er afhængig af Dansk Folkeparti.

Ritzau har forsøgt at få en kommentar fra Alternativets politiske leder, Uffe Elbæk, men han har onsdag ikke ønsket at uddybe partiets beslutning.