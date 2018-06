JP's politiske analytiker: Uffe Elbæks udmelding kan ende i politisk syretrip

Alternativets leder Uffe Elbæk er sprunget ud som statsministerkandidat. Ved et kommende folketingsvalg vil han hverken bakke op om Socialdemokratiets Mette Frederiksen eller Venstres Lars Løkke Rasmussen som statsminister, men derimod rette pegefingeren mod sig selv, forklarer han tirsdag i et interview med Politiken.

Værd at bemærke i samme interview er imidlertid partilederens uddybning af, at Alternativet ikke vil »forhindre nogen i at danne regering«. Partiet vil dog være »klar til at vælte dem« i det øjeblik, denne regering fører en politik, Alternativet ikke er enig i. Og det er den djævelske formulering, der kan føre til meget interessante scenarier, forklarer Jyllands-Postens politiske analytiker, Marchen Neel Gjertsen.

For står Uffe Elbæk ved sine ord, kan han potentielt gøre Lars Løkke Rasmussen til statsminister og kort tid efter vælte regeringen, fordi han er uenig i regeringsgrundlaget. Det vil han kunne gøre i et scenarie, hvor oppositionen er i flertal, og Alternativet stiller med et mistillidsvotum.

»Det bliver et stort syretrip. Meget kompliceret og lidt til den cirkusagtige side. Hvis han holder fast i den holdning, kan det blive en ekstremt ustabil og meget, meget mystisk proces, hvor man tager et folketingsvalg og bagefter er lige vidt,« siger Marchen Neel Gjertsen og tilføjer:

»Vi taler om noget, der kan have store konsekvenser, og som kan blive fuldstændigt omkalfatrende fra det, vi normalt har set. Jeg vil tillade mig at sige, at det skal vi se, før vi kan tro på det. Jeg synes, det er spændende at se, om han kommer til at æde sine ord og i så fald hvornår.«

Danmarks negative parlamentarisme betyder, at du ikke må have et flertal imod dig, når du danner regering. Omvendt er der intet krav om, at du skal have et flertal, der peger på dig. Således er det uden betydning, hvem Uffe Elbæk og Alternativet peger på. Partiet tæller de facto med i det parlamentariske grundlag for eksempelvis en regering med Mette Frederiksen som leder, hvis Uffe Elbæk ikke aktivt modsætter sig det, forklarer analytikeren.

Derfor er partilederens udmelding potentielt kaosskabende – potentielt fuldstændig ligegyldig, siger Marchen Neel Gjertsen. Det eneste, man kan være temmelig sikker på, er, at Danmarks næste statsminister ikke hedder Uffe Elbæk. For det er der ikke opbakning til fra andre end Alternativet selv, mener analytikeren.

Meldingen kan også skade Mette Frederiksens forsøg på at få et rødt flertal, siger hun.

»Der er helt sikkert en klangbund af vælgere, som synes, at det er pest eller kolera at vælge mellem de to statsministerkandidater. Der er ganske mange vælgere, der er trætte af dansk politik og af de store partiers regime og DF's indflydelse. Men når man skal overbevise vælgerne om, at der er brug for et magtskifte, er det godt at kunne præsentere et troværdigt alternativ. Det ligner mere et absurd teater lige nu.«

Det er alt for tidligt at sige, om Alternativet vinder eller taber på dagens udmelding, mener analytikeren. Mellem linjerne gemmer der sig dog en anden vigtig nyhed. Uffe Elbæk har nemlig ved samme lejlighed oplyst, at han har ændret sin beslutning om at gå af som politisk leder i den kommende valgperiode.

Uden en klar arvtager efter Uffe Elbæk, der i store træk har båret partiet som enkeltperson, har Alternativets helt store udfordring været udsigten til et stort tomrum, siger Marchen Neel Gjertsen.

»For Alternativet isoleret er det nærmest en større nyhed end det hurlumhej om, hvem der skal være statsminister. Det giver en meget vigtig ro på det fremadrettede projekt Alternativet.«