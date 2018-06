Nyt navn i puljen: Uffe Elbæk vil være statsminister

Ved næste folketingsvalg, som skal være afholdt om mindre end et år, får danskerne officielt tre statsministerkandidater af vælge imellem.

Tirsdag smed Alternativets leder, Uffe Elbæk, sit navn i puljen, og annoncerede officielt sit kandidatur til posten som statsminister.

»Jeg peger på mig selv. Alternativet peger på os selv. Det er det, der er vores dagsorden. Og hvis det så viser sig, at vi ikke kan få den opbakning i befolkningen, så peger vi stadigvæk hverken på Mette Frederiksen eller Lars Løkke Rasmussen,« siger han til DR Nyheder.

Hidtil har Alternativets mandater været talt med i den såkaldte røde blok, som peger på Mette Frederiksen (S) som statsminister. Men den støtte kan S-formanden ikke længere tælle med, når hun skal forsøge at samle flertal bag sig efter et valg, fastslår Uffe Elbæk.

På Twitter uddybede han, at der er brug for helt nye boller på suppen i dansk politik:



»Jeg stiller op som statsministerkandidat ved næste folketingsvalg, fordi den kommende valgperiode er sidste chance, hvis vi skal bremse klimaforandringerne. Vi vil magten, fordi vi vil forandre magten. Mere end nogensinde er der brug for et alternativ til status quo,« skriver den 64-årige partileder og iværksætter.

Så sent som sidste efterår meddelte Elbæk ellers, at han ville forlade formandsposten hos Å efter næste valg, men den plan er nu droppet. I stedet bekræfter han, at han bliver siddende hele næste valgperiode ud.

Beslutningen om at pege på sig selv som statsminister skyldes hovedsagligt klimapolitikken, hvor Å vil gå længere end de fleste. Udmeldingen kommer efter flere ugers interne opgør i rød blok, hvor Socialdemokraterne har meddelt, at de ønsker at danne en ren S-regering uden De Radikale.



Omvendt har De Radiale krævet indflydelse for at gøre Mette Frederiksen til statsminister.

Alternativets udbrud fra bloktænkningen modtages derfor med hyldest fra De Radikale:

»Nu bliver det meget tydeligt, at der er flere end os, der ønsker en helt ny retning for dansk politik - en retning, der ikke er dikteret af Dansk Folkeparti og en retning, hvor grøn omstilling fylder rigtig meget,« siger gruppenæstformand Sofie Carsten Nielsen.

Det lyder nærmest som om Radikale støtter Uffe Elbæk som statsminister?



»Nej, vi har sagt, at det handler om politik og ikke personer. Men det er så fint og godt, at Alternativet melder klart ud, at de vil have en ny retning.«

Radikale vil fortsat »give Mette Frederiksen chancen« for at forhandle om at samle 90 mandater, men S-formanden får ikke nøglerne til Statsministeriet foræret gratis af de radikale mandater, fastslår Sofie Carsten Nielsen.

SF ser helt anderledes på Uffe Elbæks statsministerdrømme

»De borgerlige har fået en ny bedste ven. Han hedder Uffe Elbæk. Han afleverer bolden direkte til modstanderne med det her,« siger politisk ordfører Karsten Hønge og opfordrer Uffe Elbæk til at droppe sit statsministerkandidatur, hvis klima og miljø virkelig betyder noget for ham.

Kunne SF ikke pege på Uffe – I har samme politik på en lang række områder?

»Ikke i den her virkelighed. Vi vil have gennemført politik, og det kræver, at vi holder sammen på den her side af blokken. Det kan godt være, det hjælper Uffe Elbæk, men det skader sagen.«

Det lykkedes ikke at få en kommentar fra Socialdemokratiet tirsdag aften.