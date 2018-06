Løkke genbekræfter dansk støtte til Ukraine

Danmark nægter fortsat at anerkende den russiske annektering af halvøen Krim. Og Danmark fordømmer volden i det østlige Ukraine.

Sådan siger statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) på et pressemøde efter en arbejdsfrokost med den ukrainske premierminister, Volodimir Grojsman.

- Ukraine er ikke alene, og Ukraine vil ikke blive glemt, siger Løkke.

Danmark og det øvrige EU støtter Ukraine, der ligger i konflikt med det store naboland Rusland.

I 2014 annekterede Rusland halvøen Krim fra Ukraine. Og det er opfattelsen i det internationale samfund, at Rusland er involveret i oprør i den østlige del af Ukraine.

EU har indført sanktioner mod Rusland som konsekvens.

Ukraine ønsker også, at EU sætter en stopper for russiske planer om at anlægge en gasledning ved navn Nord Stream 2. Hvis Rusland kan eksportere gas til Europa uden om Ukraine, vil det øge Ruslands evne til at lamme Ukraines gasforsyning.

- Det er ikke kun en trussel mod Ukraine. Det er en ny form for våben, der også vil blive brugt mod de europæiske demokratier, advarer Volodimir Grosjman.

Den danske regering har ikke mulighed for at forhindre gasledningen, selv om den er planlagt til at gå gennem dansk territorium, har regeringen gentagne gange gjort klart. Danmark kan højst forsinke planerne.

Lars Løkke Rasmussen er enig med Grosjman i, at gasledningen er meget mere end ren forretning

- Jeg forstår fuldt ud Ukraines modstand, siger han.

- Det er derfor, jeg gennem længere tid har argumenteret for, at det skal løses europæisk.

Løkke drøftede for nylig Nord Stream 2 med den tyske kansler, Angela Merkel. Og det var opmuntrende, set fra dansk og ukrainsk synspunkt, oplyser han ved pressemødet.

- For første gang fik jeg følelsen af, at også Tyskland forstår, at det ikke kun handler om energi, siger Løkke.