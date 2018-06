S om EU-brud med Radikale: Fint med klar skillelinje

Socialdemokratiets spidskandidat ved EU-parlamentsvalget, Jeppe Kofod, kalder ophøret af det tekniske valgsamarbejde med De Radikale for "en lykkelig skilsmisse".

De Radikale har efter mange års samarbejde med socialdemokraterne ved EU-parlamentsvalget besluttet at indgå valgforbund med Alternativet i stedet.

Det finder Jeppe Kofod ganske naturligt set i lyset af, at partierne er gledet længere og længere fra hinanden.

- Jeg tror, at det er tydeligt for enhver, at vi har en anden og mere konstruktivt kritisk tilgang til EU, end De Radikale og Alternativet har.

- Derfor er det godt med et klart valg for vælgerne. Vil du have et EU uden forbehold, så er det Alternativet eller De Radikale, man skal stemme på.

Thulesen: »Pludselig har Venstre nogle ønsker om at vise en Uffe Ellemannsk linje i EU-politikken« Ikke siden 2008 har de EU-positive partier fundet sammen om en grundlæggende aftale, der definerer Danmarks placering i EU. Og S ser ikke ny aftale lige om hjørnet.

- Vil man have en mere snusfornuftig EU-politik, hvor man også tør kritisere de fejl og mangler, der er i EU-systemet, så er det Socialdemokratiet, siger han.

Jeppe Kofod mener, at de to partier i det nye samarbejde går for vidt i deres EU-begejstring.

- Jeg er uenig i, at vi har brug for nye, forkromede EU-projekter.

- Vi skal have de grundlæggende problemer løst først. Det er sådan noget som social dumping, styr på de ydre grænser og kampen mod international skattefusk, siger Kofod.

Valgforbundet mellem De Radikale og Alternativet betyder, at de to partiers stemmer bliver lagt sammen, inden de danske EU-mandater fordeles.

Det kan betyde, at færre stemmer går tabt og øger muligheden for, at de to partier tilsammen får et mandat mere, end de ville have fået hver for sig.