JP's politiske analytiker om TV 2-salg: Det er for sent at overtale Thulesen

Kristian Thulesen Dahl har talt. Dansk Folkepartis formand vil ikke gå med til et salg af TV 2 i det medieforlig, der lige nu bliver forhandlet.

Og selvom hverken kulturminister Mette Bock (LA) eller De Konservatives medieordfører, Naser Khader, er klar til at kaste håndklædet i ringen endnu, er Jyllands-Postens politiske analytiker, Marchen Neel Gjertsen, mindre fortrøstningsfuld på regeringens vegne.

»Jeg tror ikke, det handler om juridiske fodnoter. Det handler om holdning og en grundlæggende mavefornemmelse af, om tiden er til at sælge TV 2 eller ej. Når Thulesen Dahl siger sådan, er det udtryk for, at han har draget sin konklusion. Så kan de komme med nok så mange indvendinger og eftersende notater – erfaringen viser, at det ikke er det, der får Thulesen Dahl til at skifte mening,« siger hun.

Regeringen ønsker i første omgang at sælge 40 pct. af TV 2. Man mener, tv-stationen har brug for nye medejere i en tid, hvor brugernes mønstre og teknologien er i forandring. Men Thulesen afviser både salget og et kompromis, hvor der sælges en mindre andel, end regeringen lægger op til.

Forskellige borgerlige regeringer har forsøgt at sælge TV 2 siden 2001, og DF har også tidligere bakket op om salget. Det er således en gammel og symbolsk vigtig borgerlig-liberal mærkesag om at få gjort op med en statsejet tv-kanal, der nu lægges på hylden. Og det er et nyt nederlag for regeringen efter en forhøjet pensionsalder og en sænket topskat, som heller ikke har kunnet realiseres, siger Marchen Neel Gjertsen.

»Statsministeren er træt af den fortælling, der breder sig, om, at alle hans vigtigste punkter ikke bliver til noget. Det kan hurtigt tegne et billede af en handlingslammet statsminister, og at det går den forkerte vej. Jeg tror, hans oplevelse af virkeligheden er en helt anden. For der er jo mange ting, der går i den rigtige retning og bliver til noget, siger hun og fortsætter:

»Det kan godt være, regeringen vil mene, man har gennemført andre vigtigere ting end salget af TV 2, men det har trods alt været så vigtigt, at de skrev det ind i regeringsgrundlaget, da de sad og så hinanden i øjnene på Marienborg i efteråret 2016.«

Hun hæfter sig ved, at Kristian Thulesen Dahl udadtil har haft en skeptisk tilgang til salget gennem længere tid. Forhandlingerne har stået på siden april, og i sagens natur ved ingen andre end forhandlerne, hvad der er blevet sagt bag de lukkede døre. Ifølge Mette Bock er man slet ikke nået til at drøfte TV 2 og dermed heller ikke til at fremlægge det ”grundige forarbejde”, der er gjort for at forberede salget.

Men det bliver altså ikke i dette medieforlig, og derfor er regeringens bedste chance nu at snakke sig til rette med DF om at genoptage diskussionen om nogle år, vurderer Marchen Neel Gjertsen.