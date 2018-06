S efter DF's blokering af TV 2-salg: Surrealistisk, at de får lov at blive i forhandlingerne

»Vi hilser det meget velkomment.«

Sådan lyder det fra Socialdemokratiets medieordfører, Mogens Jensen, om den seneste udmelding fra Dansk Folkepartis formand, Kristian Thulesen Dahl.

I et interview med Jyllands-Posten, forud for fredagens medieforligsforhandlinger i Kulturministeriet, afviser Thulesen Dahl regeringens planer om at sælge 40 pct. af TV 2. Dermed er flertallet smuldret.

Dansk Folkeparti blokerer for salg af TV 2

»Det betyder, som jeg ser det, at regeringen godt kan aflyse det salg, og det vil jeg selvfølgelig også opfordre kulturministeren til at gøre. Det er tilfredsstillende, at det ser ud til, at vi kan sikre, at TV 2 bliver bevaret på offentlige hænder,« siger Mogens Jensen.

Socialdemokratiet er ikke længere med i forhandlingerne, da partiet ikke kunne acceptere det aftalepapir, som kulturminister Mette Bock (LA) havde fremlagt. Også SF forlod forhandlingerne, ligesom De Radikale, Enhedslisten og Alternativet på forhånd havde gjort klart, at man ikke kunne være med.

Afsked med Brian Mikkelsen: DF afliver 17 års fælles forsøg på TV 2-salg Siden 2001 har en af de borgerliges kulturpolitiske mærkesager været at få TV 2 solgt. De planer skrinlægger Dansk Folkeparti.

Mogens Jensen håber stadig på et bredt forlig, men erkender, at det kræver markante indrømmelser fra regeringens side, når det gælder besparelserne på public service.

»Det surrealistiske ved situationen er, at vi er blevet smidt ud af kulturministeren fra medieforligsforhandlingerne, fordi vi ikke ville acceptere en trepunktsplan, hvor der bl.a. står, at 40 pct. af TV 2 skal sælges. Nu har Dansk Folkeparti meddelt, at de heller ikke kan acceptere den trepunktsplan, men de får lov at sidde ved forhandlingsbordet,« siger han.

Trods Dansk Folkepartis nej: Mette Bock opgiver ikke TV 2-salg

»Det er klart, at det må indikere, at kulturministeren ikke er interesseret i en bred aftale, men arbejder på en meget snæver aftale,« tilføjer han.



Mogens Jensen hæfter sig samtidig ved, at Socialdemokratiet fortsat er en del af de forhandlinger om den økonomiske ramme for forliget, som ifølge medieordføreren foregår i Finansministeriet.

»Hvis ikke man kender den samlede økonomiske ramme, giver det ikke mening at diskutere de ting, der ligger nedenunder. Vi har fortsat aftalt møder med finansministeren om det, og derfor undrer vi os meget over, at vi blev smidt ud fra forhandlingerne i Kulturministeriet. Det er en meget besynderlig proces,« lyder det.

Mette Bock: S har forladt medieforhandlinger

SF’s medieordfører, Jacob Mark, er ligeledes begejstret over DF’s udmelding og mener, at den giver håb om et bredt forlig.

»Jeg har lagt mærke til, at flertallet bestående af S, SF og DF er enige om ret mange ting: Om at man ikke skal spare på Radio24syv og TV 2-regionerne, at der skal indføres en skat for de internationale techgiganter, som skal finansiere nyt dansk indhold. Jeg synes, at der er meget, som flertallet uden om regeringen er enige om, og derfor vil jeg gerne opfordre både regeringen, men også Dansk Folkeparti, til, at vi får begyndt nye forhandlinger med henblik på at få lavet et bredt forlig,« siger han.

Medieforlig er strandet hos Kristian Jensen og Mette Frederiksen

Mette Bock har dog endnu ikke opgivet planerne om at sælge ud af TV 2.

»Man skal altid lytte meget godt efter, hvad Thulesen Dahl siger. Og han siger, at DF endnu ikke er blevet præsenteret for overbevisende argumenter for et salg af TV2,« siger hun til Ritzau og indikerer, at disse argumenter vil blive fremlagt på et møde i næste uge.