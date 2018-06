Dansk Industri: Jarlovs ministerbord er fyldt med opgaver

Erhvervsorganisationen Dansk Industri ser frem til at opbygge et godt samarbejde med Rasmus Jarlov (K), og han får nok at tage fat på.

Meldingen kommer torsdag aften, efter at Statsministeriet på Twitter har oplyst, at Jarlov overtager posten som erhvervsminister efter Brian Mikkelsen (K).

Mikkelsen har i sin tid som erhvervsminister opnået en del, men han efterlader samtidig en masse at tage hånd om, mener direktør i Dansk Industri Kent Damsgaard.

- Det er rigtig spændende emner, der ligger på hans bord allerede. Det er digitalisering, regelforenkling, at få flere iværksættere og at sikre, at flere små og mellemstore virksomheder vokser, siger han.

Dansk Industri samarbejder efter eget udsagn allerede meget med forskellige ministre, og direktøren forventer, at den kommende minister er lydhør over for branchens udfordringer og udviklingsområder.

- Det er et rigtigt vigtigt ministerium, som han skal sidde i spidsen for. Vi forventer, at han er lige så erhvervsvenlig, som Brian Mikkelsen (K) har været, siger Kent Damsgaard.

Først og fremmest handler det om, at byrder og bøvl skal fjernes for de danske virksomheder, så der kommer gode vilkår for erhvervslivet, mener direktøren.

Foruden planer og ønsker for fremtiden, er der også aftaler, som allerede er indgået, men som mangler at blive implementeret. Det gælder blandt andet en hovedstadsstrategi og et forenklet erhvervsfremmesystem.

Brian Mikkelsen skifter ministerstolen ud med en direktørpost ved erhvervsorganisationen Dansk Erhverv.

Erhvervsministerposten overdrages efter planen torsdag over middag.