K-formand om Brian Mikkelsens opsigelse: Det er et tab for regeringen

Endnu en ministertaburet er blevet ledig i regeringen.

Brian Mikkelsen (K) har dags dato valgt at stoppe som erhvervmsinister til fordel for en post som direktør for Dansk Erhverv. De Konservatives formand, Søren Pape Poulsen, er »ubetinget« glad på sin kollegas vegne, skriver han på Facebook.

»Først og fremmest er jeg ubetinget glad på Brians vegne over, at han har fået en unik mulighed for at kæmpe videre for dansk erhvervsliv. Men samtidig skal der ikke herske nogen tvivl om, at det er et tab for Det Konservative Folkeparti. Og ikke mindst et tab for regeringen,« skriver Søren Pape Poulsen på Facebook.

Brian Mikkelsen forlader regeringen − skal være direktør for Dansk Erhverv

52-årige Brian Mikkelsen har siddet i Folketinget siden 1994, hvor han har haft en række ministerposter - han har bl.a. siddet som justitsminister og kulturminister. Og så er han et af de »dygtigste, rareste, mest positive og nede på jorden personer,« hans partileder har kendt inden for politik.

»Tænk at han har kunnet bevare smilet og den positive energi i så mange år. Et kvart århundrede i Folketinget og 12 år som minister. Imponerende,« lyder det fra Pape Poulsen, der dog mener, at Brian Mikkelsen har »gjort sit for Danmark« og for partiet.

»Og jeg er helt sikker på, at han fortsat vil gøre en forskel for dansk erhvervsliv og det Danmark, han holder så meget af,« lyder det.

Det vides endnu ikke, hvem der skal overtage Mikkelsens ministerpost.

Lars Løkke Rasmussen har i en pressemeddelelse meddelt, at han vil gå til dronningen torsdag »for at justere regeringens sammensætning.«