Politisk flertal ønsker øget kontrol med dyretransporter

Der skal strammes op på dyrevelfærden og ikke mindst kontrollen med de mange dyretransporter over lange afstande med stadig flere svin ud af Danmark.

Det er der enighed om blandt et flertal i Folketinget bestående af Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Enhedslisten efter et samråd i Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg onsdag.

Allerede før samrådet havde miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen (V) erkendt, at Fødevarestyrelsen ikke har levet op til sit ansvar. Derfor skal de aflevere en redegørelse til ministeren 6. juli.

1000 logbøger har haft regelbrud med dyretransport

Ministeren lover fremover en "klogere" kontrol. Han har samtidig inviteret ordførerne til et møde 26. juni.

- Dyretransporter skal ske på en forsvarlig måde. Der har været et utilgiveligt svigt med kontrollen. Den positive efterspørgsel af danske svin i udlandet må ikke stå i modsætning til dyrevelfærden, siger Jakob Ellemann-Jensen.

- Kontrollen med transport af svin har vist sig at være helt sporadisk, og det har været muligt at inkorporere den minimale risiko for at få en bøde i driftsregnskabet, siger miljø- og fødevareordfører Simon Kollerup (S).

Enhedslistens Søren Egge Rasmussen, som sammen med Kollerup havde indkaldt til samrådet, peger på, at kontrollen med dyretransporterne ikke er fulgt med den eksplosive udvikling i eksporten af smågrise.

- Vi er endt i en dårlig spiral, der må ændres. Der føres kun kontrol med 0,4 procent af de foretagne grisetransporter. Og af dem overholder en tredjedel ikke reglerne, siger han.

Ellemann skal forklare stigning i antal af dyretransporter

Tal fra Dyrenes Beskyttelse viser også, at myndighedernes kontrol slet ikke er fulgt med eksplosionen i antallet af transporter.

På ti år er antallet af smågrise, som danske landmænd sender ud på landevejene på over otte timer lange køreture eksploderet fra 1,9 millioner grise i 2007 til 9,4 millioner i 2017.