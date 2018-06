Besparelser på DR og salg af TV2 rykker tættere på

- Jeg er blevet smidt ud tilpas nok gange til at vide, hvornår jeg er smidt ud.

Sådan lyder det fra SF's gruppeformand Jacob Mark, efter at forhandlingerne mellem regeringen og rød blok om et nyt medieforlig er endt i en mudderpøl af gensidige beskyldninger.

Kulturminister Mette Bock (LA) fastholder på sin side, at S og SF onsdag selv valgte at forlade medieforhandlingerne. Nej, siger to partier: Vi blev smidt ud.

Det er ikke usædvanligt, at forhandlingsforløb på den måde ender i gensidige beskyldninger om, hvem der siger nej til en bred aftale.

Mere usædvanligt er det, at parterne tilsyneladende ikke har samme forståelse af, hvor forhandlingerne egentlig foregår.

Socialdemokratiets medieordfører, Mogens Jensen, henviser til, at finansminister Kristian Jensen (V) har forhandlet den økonomiske ramme i Finansministeriet med S-formand Mette Frederiksen og DF-formand Kristian Thulesen Dahl.

De forhandlinger er ikke nødvendigvis slut, må man forstå på Mogens Jensen.

Den udlægning afviser Mette Bock dog. Ifølge Kulturministeren har hun og Kristian Jensen forud for onsdagens møde aftalt, at forhandlingerne fortsætter på baggrund af den økonomiske ramme, som Mette Frederiksen og Kristian Thulesen Dahl blev præsenteret for 30. maj.

Bock: En smal medieaftale er ikke usædvanligt

Dermed lukker Mette Bock af for, at Socialdemokratiet kan genåbne den økonomiske ramme ved nye forhandlinger i Finansministeriet. Og på den måde presse sig tilbage i medieforliget.

Men finansminister Kristian Jensen har efter et møde i Europaudvalget onsdag eftermiddag ikke mulighed for at svare på, om det er endegyldigt slut med forhandlingerne i Finansministeriet:

- Som du selv starter med at sige, så har jeg siddet til møde i Europaudvalget, siger Kristian Jensen, da Ritzau møder ham uden for mødelokalet.

Spørgsmål: Men har du nogen planer om at indkalde Mette Frederiksen og Kristian Thulesen Dahl til flere møder om den økonomiske ramme for medieforliget?

- Jeg har siddet i Europaudvalget og svaret på deres spørgsmål. Derfor har jeg ikke nogen kommentarer til det her.

Spørgsmål: Kulturminister Mette Bock siger, at hun har talt med dig inden mødet i dag, og at I har aftalt, den økonomiske ramme fra 30. maj er den endegyldige. Er det rigtigt?

- Prøv at høre her, jeg har passet mit arbejde i Europaudvalget. Jeg har dækket af både på mit eget og på Udenrigsministeriets område. Det har jeg brugt min tid på, siger Kristian Jensen, der ikke har yderligere kommentarer.

Analyse: Ender Socialdemokratiet med at sluge skovsneglen i medieforhandlingerne? 20 pct. besparelse var det nemmeste. Nu venter den svære del af øvelsen, når politikerne skal beslutte, hvor meget de vil blande sig i, hvordan der skal spares.

Tirsdag meddelte Enhedslisten, De Radikale og Alternativet, at de ikke ser nogen grund til at fortsætte forhandlingerne på baggrund af den økonomiske ramme, som regeringen har fremlagt.

Dermed forhandler regeringen nu alene med Dansk Folkeparti. Støttepartiet kan sikre regeringen flertal for et smalt medieforlig.

De blå partier er enige om, DR skal spare 1,1 milliarder kroner over fem år. Det svarer til 20 procent af budgettet. Regeringen lægger desuden op til at sælge 40 procent af TV2.