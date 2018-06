Regeringen vil stadig have en plads i menneskerettighedsråd

Regeringen ønsker stadig, at Danmark får en aktiv plads i FN's Menneskerettighedsråd, på trods af at USA har valgt at vinke farvel til rådet. Danmark har tidligere meldt sig som kandidat til en plads i perioden 2019 til 2021.

Det fortæller Venstres gruppeformand, Karen Ellemann, som er tidligere minister for ligestilling og nordisk samarbejde og har stået i spidsen for det danske kandidatur.

- Selvfølgelig er Danmark stadig interesserede i at få en aktiv plads i rådet. Vi har altid støttet, at vi har et menneskerettighedsråd.

- Og lige præcis i international sammenhæng er al vores udviklingsbistand og al vores internationale arbejde netop fokuseret på at fremme frihedsrettigheder, demokrati og velfungerende retsstater, siger hun.

USA har som det første land nogensinde valgt at forlade den globale menneskerettighedsorganisation i protest mod manglende reformer.

Blandt USA's kritikpunkter er, at Kina, Cuba og Venezuela er medlemmer af rådet, på trods af at de selv overtræder menneskerettighederne.

Det kritiseres ligeledes, at rådet har et "kronisk bias imod Israel". Et af USA's eksempler på det er, at landet som det eneste bliver diskuteret på hvert rådsmøde.

Men det er en umådeligt trist beslutning, USA har truffet, mener Karen Ellemann, som betragter rådet som en enormt vigtig organisation.

- Man skal jo ikke true med at gå, men true med at blive og arbejde utrætteligt på, at det bliver en bedre udgave, hvis der er ting, man ikke synes er hensigtsmæssige, peger gruppeformanden på.

Det, at USA vender ryggen til rådet, kan i værste fald få den alvorlige konsekvens, at organet vil smuldre.

- Men hvor skal man så have de her vigtige diskussioner? Jeg tror, man glemmer at se på de resultater, man skaber i det her dedikerede menneskerettighedsråd, siger hun.

Dansk Folkeparti ser derimod glædeligt på USA's farvel. Og Danmark bør følge trop og trække sit kandidatur til en plads, for rådet er en farce, som ikke bliver taget seriøst, mener partiets udenrigsordfører, Søren Espersen.

- Jeg tror ikke, der er nogen, som lytter til rådet mere. Jeg synes, det er på tide, at vi nedlægger det.

- Det er det rene fjogeri, derfor mener jeg, vi er bedre stillet med slet ikke at have noget råd. Vi må i stedet kigge på frihedsrettigheder og så videre gennem andre fora, siger han.