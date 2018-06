Medieforlig er strandet hos Kristian Jensen og Mette Frederiksen

Det var et blufnummer fra kulturminister Mette Bock (LA), da hun tidligere på ugen gav partierne i rød blok et ultimatum i forhold til de videre forhandlinger om et nyt medieforlig.

Sådan tolkes det af medieordfører Mogens Jensen (S).

Tirsdag klokken 18 skulle partierne melde tilbage, om de kunne acceptere den økonomiske ramme for medieforliget.

Onsdag er der indkaldt til nye forhandlinger hos Mette Bock.

- Jeg møder op for at høre, hvad kulturministeren har at fortælle. Men det giver ikke meget mening at gå i gang med detailplanlægning, før den økonomiske ramme er afklaret, siger Mogens Jensen.

Han regner med et kort møde. Der foregår parallelt forhandlinger om den økonomiske ramme hos finansminister Kristian Jensen (V). Og før de forhandlinger er afsluttet, kan der ikke ske noget, vurderer Mogens Jensen.

Mette Bock tavs efter deadline for medieforlig

Det er Kristian Jensen og Socialdemokratiets formand, Mette Frederiksen, som forhandler i Finansministeriet.

Mette Bock har ikke udtalt sig om situationen efter tirsdagens deadline.

Tirsdag sagde Enhedslisten, De Radikale og Alternativet nej til den økonomiske ramme, som Mette Bock har sat op.

Socialdemokratiet og SF svarede ikke på ministerens ultimatum. Begge partier møder op til forhandlingerne onsdag.

Mette Bock har fastholdt en besparelse på 20 procent på DR, hvilket regeringen spillede ud med i sit udspil.

Det er kulturministerens ambition at have landet et nyt forlig inden sommerferien. Så hun er presset på tiden. Men hun må ændre taktik, mener Mogens Jensen.

- Ministeren må skrue ned for tempoet og skingerheden, og så må vi bruge tiden på at afsøge de muligheder, der er for at skabe et bredt medieforlig, siger han.

SF's formand, Pia Olsen Dyhr, udtalte tirsdag, at partiet ikke vil "acceptere sådan en form for revolverpolitik".

- Så må regeringen smide os ud, hvis det er det, de vil, sagde hun.

Gruppeformand Jacob Mark (SF) bekræfter, at partiet møder op til forhandlingerne onsdag.

Mette Bock har tidligere udtalt, at hun er klar til et smalt forlig, hvis "prisen bliver for høj med for mange kompromisser".