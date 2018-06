Dansk Flygtningehjælp: Børnecenter i Kabul kan blive terrormål

Et center for afviste flygtningebørn i Afghanistan kan blive mål for terrorangreb og bombninger. Derfor vil Dansk Flygtningehjælp ikke være med til at drive sådan et center.

Det fortæller Christian Friis Bach, der er generalsekretær hos Dansk Flygtningehjælp.

Hans udmelding kommer som reaktion på, at den danske og norske regering er i dialog med Afghanistan om at etablere et center for afviste mindreårige asylansøgere i Kabul, som de kalder et "omsorgscenter". Det skriver Politiken.

- Vi har tidligere været inde i overvejelserne om centret, hvor vi har sagt nej til at være med til at drive et sådan center i Afghanistan.

- Det skyldes, at det er utroligt vanskeligt at garantere sikkerheden i Afghanistan. Der er vilkårlige bombninger og terrorangreb, og man kan jo frygte, at sådan et center kan blive et mål for en terrorhandling, siger han.

Eksplosion dræbte 20 ved forsoningsmøde i Afghanistan

Da børnene har været i udlandet og er i en særlig situation, er der en risiko for, at forskruede sjæle og terrorbander vil se sådan et center som et meget oplagt terrormål, mener generalsekretæren.

Foruden børnenes sikkerhed må det også garanteres, at de kan udvikle sig og kan få den vigtige støtte, de har behov for.

Og det er både juridisk og praktisk udfordrende at sikre det, hvis de flyttes til den afghanske hovedstad.

- Den anden overvejelse er, hvordan de børn skal komme videre, og hvad der skal ske med dem. Nogen af dem har jo været i Danmark i lang tid. Og nogen af dem er ekstremt sårbare stadigvæk.

- De har brug for og har i virkeligheden også ret til at få ekstra omsorg og støtte. Det er svært at etablere i lejre. Det er børn, der har særlige krav på beskyttelse, siger Christian Friis Bach.

Afviste børneflygtninge skal sendes retur til Afghanistan

Barnets tarv må nødvendigvis vægtes meget tungt, når den danske og norske regering overvejer at etablere børnecentret.

Nogle af børnene skal muligvis flyttes med tvang, og det vil være en voldsom oplevelser for de mindreårige, som allerede har været i gennem hårde og udfordrende oplevelser, mener generalsekretæren.

- Hvis der ikke kan etableres kontakt til familien, så der er mulighed for at de kan blive genforenet, så er det virkelig meget vanskeligt at se, at det her kan gøres på en måde, som tager hensyn til de her børn, lyder det.