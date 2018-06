Tre partier trækker sig fra forhandlinger om medieforlig

EU-kommissionens forslag til ny EU-lov truer muligvis med permanent at blokere den fri meningsudveksling på nettet.

I forsøget på at sætte DF uden for indflydelse, har De Radikale gjort det modsatte. Lige nu sidder DF med nøglen til det hele, selv hvis oppositionen får flertal på valgnatten.

Enhedslisten, De Radikale og Alternativet er ude af forhandlingerne om et medieforlig, oplyser de.

Den kontroversielle advokat Christian Harlang kan ikke længere arbejde som advokat, efter at han er blevet erklæret konkurs.

Efter et opsigtsvækkende overskud i 2016 blev det i fjor igen hverdag for den danske bilfabrikant Zenvo. Finans

To er blevet dræbt i en ulykke tirsdag, hvor en minibus er blevet ramt af et tog.

Det sydamerikanske hold indledte VM med et rødt kort og et straffespark, og det udnyttede Japan.

Knap to tredjedele af dem, der flygtede i 2017, kom fra blot fem lande.

Men det er de færreste kvinder, der vælger at anmelde episoderne.

Partierne skal inden tirsdag aften klokken 18 svare på, om de accepterer økonomisk ramme for medieforlig.

S kræver markante indrømmelser i medieforhandlinger. Men DF afviser at ændre aftale om DR's økonomi.

Mogens Jensen (S) og Morten Marinus (DF) vurderer, at det bliver svært at få medieaftale på plads før sommerferien.

Alternativets politiske leder, Uffe Elbæk, mener, at regeringen lægger op til en "udsultning og privatisering" af centrale medieinstitutioner.

- Hvis ministeren holder fast i dette, håber vi, at en samlet opposition vil afvise forliget og i stedet indgå en ny medieaftale efter det kommende valg.

- Det kommer hele familien Danmark til at mærke, mener Søren Søndergaard.

Enhedslistens medieordfører, Søren Søndergaard, mener, at regeringens besparelser vil gå voldsomt ud over danskproducerede og dansksprogede udsendelser.

Regeringen fastholder en besparelse på 20 procent på DR, som man oprindeligt spillede ud med. Men regeringen lægger op til at frigøre 380 millioner kroner til den såkaldte public service-pulje.

- Men vi er også enige om, at svaret på presset fra internationale mediegiganter og fake news ikke er en forringelse af et dansksproget og danskproduceret public service-udbud.

Ministeren har krævet, at de andre partier inden tirsdag klokken 18 melder tilbage, om de kan acceptere en ny økonomisk ramme for medieforliget.

Enhedslisten, De Radikale og Alternativet siger nej tak til et ultimatum fra kulturminister Mette Bock (LA) i medieforhandlingerne.

Den høje BMW X5 vokser og byder bl.a. på mulighed for langtrækkende laserlys, luftaffjedring på alle aksler, firehjulsstyring og head up display i 3D.

Besparelser blandt personale og internetadgang er blandt årsagerne til, at flysikkerheden er under pres, lyder det i en ny rapport.

Byudvikleren Jørn Tækker har store ambitioner for Aarhus nye bydel: Ligusterhække og egen carport afløses af delehaver, deledyr og delebiler.

Cerro Gordo var sidst beboet i 1930'erne, så det kan vist kaldes et håndværkertilbud.

