S kalder Løkke i samråd i sag om europæisk udrejsecenter: »Det er en alvorlig sag«

Socialdemokratiet reagerer nu, efter Jyllands-Posten i weekenden kunne afsløre, at Tyskland og Holland lægger afstand til statsminister Lars Løkke Rasmussens (V) planer om et europæisk udrejsecenter for afviste asylansøgere.

Oppositionspartiet har kaldt statsministeren i samråd for at »redegøre for de planer, som Statsministeren offentliggjorde på Grundlovsdag om at bygge udsendelsescentre i udlandet for afviste asylansøgere, herunder redegøre for hvorfor både Tyskland og Holland afviser planerne, på trods af at statsministeren Grundlovsdag påstod, at disse lande sammen med Østrig er med i kredsen af lande, som sammen med Danmark arbejder på planerne«.

Tyskland og Holland lægger afstand til Lars Løkkes nye prestigeprojekt

»Det er en alvorlig sag, når statsministeren siger til danskerne, at han er ved at lave en aftale med Holland og Tyskland, og at de pågældende lande siden afviser det,« siger politisk ordfører Nicolai Wammen (S) til Jyllands-Posten.

»Det er vigtigt, at vi nu får klarhed over, hvad der egentlig ligger i de drøftelser, statsministeren har med Holland og Tyskland. Det virker til, at han har stillet danskerne noget i udsigt, som på ingen måde hænger sammen med det, de øvrige lande er med på,« siger han.

Grundlovsdag vakte Lars Løkke Rasmussen opsigt, da han annoncerede, at der inden årets udgang vil være præsenteret et pilotprojekt, hvor afviste asylsøgere flyttes til et udsendelsescenter i et land i Europa, der skulle være så lidt attraktivt, at det vil dæmpe migranters lyst til at søge hertil.

Samtidig nævnte statsministeren, at Tyskland, Holland og Østrig er med i »kredsen af lande, som sammen med Danmark arbejder med de her ting«.

Østrig har meldt ud, at man støtter projektet, mens Hollands premierminister, Mark Rutte, udtalte sig afvisende over for Jyllands-Posten:

»Jeg er ikke bekendt med konkrete forslag, og Holland har ikke lagt noget på bordet.«

Det tyske indenrigsministerium oplyste samtidig til Jyllands-Posten, at »forbundsregeringen er ikke bekendt med nogen detaljer om den danske plan«.

Løkke planlægger udsendelseslejr: Afviste asylsøgere skal sendes til et land i Europa

Lars Løkke Rasmussen fastslog, at der har været en »dialog« om asylpolitik i en kreds af lande, der inkluderer Holland og Tyskland.

»Men jeg forestiller mig ikke, at Tyskland er med i noget pilotprojekt.«

Hvorfor nævner du dem så som et land, I samarbejder med?

»Fordi det udtrykker, hvad der er rigtigt i den sammenhæng, det blev sagt. Nemlig at der i en kreds af lande har været en dialog, som stadig pågår, og som handler om, hvordan man mere fundamentalt får løst asylproblemerne. I den kreds eksisterer forskellige idéer. Bl.a. idéen om at lave et pilotprojekt i en kreds af lande. Det er ikke nødvendigvis det samme, som at den bredere kreds, der har talt om tingene, er den samme kreds, der skal lave pilotprojekterne,« sagde statsministeren til Jyllands-Posten.