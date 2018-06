Thulesen Dahl: Mette Frederiksen har måske taget det endelige opgør med Nyrups »stuerene«-kommentar

Med Mette Frederiksens (S) udmelding om, at Socialdemokratiet som udgangspunkt ikke vil i regering med De Radikale, hvis magten skifter til næste valg, har S-formanden muligvis taget det endelige opgør med sin forgænger, Poul Nyrups berømte kommentar om Dansk Folkeparti: »Stuerene, det bliver I aldrig.

Det mener hvert fald Dansk Folkepartis formand, Kristian Thulesen Dahl, som lørdag eftermiddag talte på Folkemødet på Bornholm.

Her greb han chancen for at takke Mette Frederiksen for at skubbe De Radikale fra sig:

»Det er glædeligt at se, at du har taget imod vores opfordring om at fortælle dine gamle venner i Det Radikale Venstre, at de godt kan glemme alt om at komme i regering,« sagde han.

»Det er velgørende, at De Radikale ikke igen kommer til at blokere for, at Dansk Folkeparti kan få indflydelse - uanset hvordan valget må falde ud,« sagde han.

Og endeligt:

»På en eller anden vis er det måske dét, vi kan betegne som det endelige opgør med den elendige udtalelse Poul Nyrup Rasmussen kom med i 1999,« sagde Thulesen Dahl.

Nyrup-kommentaren har været hevet frem utallige gange de seneste to årtier, men i dag er afstanden mellem S og DF ikke længere så stor.

Tværtimod samarbejder de to store partier om alt fra fiskeri og nej til topskattelettelser til udlændingepolitik og kampen mod sort arbejde.

Til efteråret kan de to partier gå sammen i endnu et opgør med regeringens politik - denne gang ved at blokere for regeringens ønske om at sænke eller afskaffe arveafgiften.

Thulesen Dahl fremhævede dog en anden vigtig begivenhed på efterårets kalender, nemlig forhandlingerne om næste års finanslov.

Her vil DF endnu engang kæmpe for bedre forhold for landets pensionister, meddelte han.

Pengene skal tages fra Danmarks »forfejlede indvandringspolitik«, som hvert år koster 36 mia. kr., ifølge Finansministeriets beregninger, fastslog DF-formanden. Flere flygtninge skal simpelthen sendes hjem, så snart det er trygt nok i deres hjemland.

Til gengæld skal vi i Danmark være »verdensmestre i nærområdebistand,« sagde DF-formanden:

»Så vi kan hjælpe flygtningene der, hvor de er. Tæt på deres hjemland i stedet for at fragte dem her til vores land,« sagde han iført rød/hvidt landsholdshalstørklæde.