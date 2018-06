Pernille Skipper angriber Thulesen Dahl: Du ejer ikke Dannebrog

På dagen, hvor danske fodboldherrer skyder deres VM i gang med boldbraget mod Peru, fylder de rød-hvide farver allerede godt i landskabet til Folkemødet på Bornholm.

Også i den tale, som Enhedslistens frontfigur, Pernille Skipper, lørdag holdt på hovedscenen i Allinge, var Dannebrog et hovedtema.

Fra talerstolen gik hun i rette med, hvad hun kan kaldte Dansk Folkepartis »patent på danskheden«.

»For mig er Danmark mange ting. Men det er også rummelighed og plads. Og derfor gør det mig ærligt talt vred, at Dansk Folkeparti tror, de har patent på danskhed. Og det gør mig vred, når der så er partier på Christiansborg som bare render efter dem som en flok hovedløse kyllinger,« sagde Pernille Skipper.

I årevis har Dannebrogs farver ellers været en fast del af DF's annoncer, logo og partiarrangementer, og partiet har blandt andet kæmpet for, at svinekød skulle ind og halalkød skulle ud fra offentlige institutioner.

Politikere vil diktere svinekød i daginstitutioner

Men de rød-hvide farver tilhører ikke kun et enkelt parti, lød det fra Pernille Skipper:

»Dansk Folkeparti skal ikke bestemme, hvad der er rigtigt og forkert dansk. De skal ikke diktere, hvilke frikadeller, man skal spise på grøn og rød stue. De skal ikke kunne udstikke dekret om, hvordan folk skal gå klædt. Og vi skal ikke finde os i det, når de vil udøve sindelagskontrol over for nye statsborgere,« tordnede hun.

»I ejer ikke Dannebrog. I ejer ikke Danmark. Det gør vi alle sammen. Også dem af os, hvis forældre kommer fra et andet land. Også dem af os, der ikke har boet her så længe,« sagde Skipper og høstede klapsalver fra tilhørerne ude i solen.

Inden næste folkemøde har der været folketingsvalg, og Enhedslistens mærkesager i Folketinget blev derfor pudset af: Velfærdssamfundet skal styrkes, uligheden skal bekæmpes og kloden skal gøres bæredygtig for de kommende generationer.

Og ikke mindst skal Danmark tager sin del af ansvaret for at hjælpe mennesker på flugt fra krig og terror, opremsede Skipper.

Samtidig konstaterede hun, at blokpolitikken er i opbrud, og at bogstavlegen mellem partierne er i fuld gang frem mod valget: I oppositionen vil Socialdemokraterne gå solo i en ren S-regering, De Radikale kræver direkte indflydelse for at støtte, og også Enhedslisten vil høres.

Næste folketingsvalg afgør, om uddannelsesloftet rives ned Med en kovending fra S-formand Mette Frederiksen er der pludselig enighed i rød blok om, at uddannelsesloftet bør afskaffes. V og DF står fast på, at unge ikke skal kunne tage den ene uddannelse efter den anden.

I den borgerlige lejr er der også høj søgang. Kristian Thulesen Dahl (DF) har nu øjnene stift rettet mod regeringskontorerne, og hvor efterlader det Konservative og Liberal Alliance?

»Jeg tror godt, vi kan konkludere, at ingen blokke er præget af nogen synderligt dyb ro for tiden,« sagde Pernille Skipper og opfordrede derfor danskerne til at tænke sig godt om næste gang, de skal sættes deres kryds.

»Det er ikke nok at vælge mellem Løkke eller Frederiksen. Når der er opbrud, som der er nu, betyder det måske endnu mere, at man ikke kun stemmer på den ene eller den anden blok, men hvilket parti man sætter krydset ved,« sagde hun og leverede så punchlinen:

»Vi er ikke sat i verden for at gøre den ene eller den anden til statsminister. Uanset om det er Lars Løkke Rasmussen eller Mette Frederiksen.«