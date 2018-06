Tidligere chefredaktør vil i Folketinget for partiet Venstre

Tidligere chefredaktør på Berlingske, Rusland-kender og nu måske også kommende folketingsmedlem.

Anna Libak har flere forskellige titler, og hvis det står til hende, bliver den næste folketingsmedlem for partiet Venstre.

Hun forklarer, at hun fik en opfordring til at stille op, som hun egentlig sagde nej til.

- Men så blev jeg led ved mig selv. Hvad er det for en holdning at have til folkestyret, at du kloger dig på politik til søndagsfrokosten og i andre sammenhæng uden at tage noget ansvar? Derfor meldte jeg mig ind, siger Libak.

Hun forklarer, at der ikke var tvivl om, at partiet skulle være Venstre, som hun har stemt på flere gange.

- Hvis jeg skulle stille op for et parti, så skulle det være Venstre. De år, hvor jeg har kommenteret diverse problemstillinger, har jeg jo ikke lagt skjul på, at jeg er borgerlig og liberal, siger Libak.

Hvis stemmerne falder ud til både Libaks - og Venstres - fordel, ser hun gerne, at DF indgår i regeringen, som formand Kristian Thulesen Dahl (DF) selv har ytret ønske om.

- Jeg synes, at det er dybt udsundt, at et så stort parti har så meget indflydelse uden for regeringen, forklarer hun.

Det er endnu ikke givet, at Libak får lov til at stille op til ved næste folketingsvalg, der senest skal afholdes 19. juni 2019.

2. juli er der således opstillingsmøde i Hillerød-kredsen, hvori hun har fået tilbudt en plads. Her afgøres det derfor, om hun stiller op.

Kredsen har dog arbejdet et halvt år på at få hende om bord, forklarer kasserer og medlem af kredsbestyrelsen Torben Dencker.

- Det skyldes, at hun kan finde ud af at kommunikere, og at hun er en kvinde. Det er jo sådan, at vi gerne skal have lige mange mænd og kvinder, for vi lever i et lige samfund, siger han.

Libak har en kandidat i russisk og samfundsfag fra Aarhus Universitet.

Hun er tidligere journalist på Information, redaktør på Weekendavisen og både udlands- og chefredaktør på Berlingske. Hun forlod Berlingske i 2017, da hun ikke længere skulle være en del af chefredaktionen.

Libak har også både skrevet og oversat bøger og udgivet en digtsamling.