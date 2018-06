Mette F. afviser Østergaards krav om at lukke DF ude

Da Morten Østergaard (R) torsdag aften holdt sin partiledertale på Folkemødet, afgav han et løfte.

Det var, at Radikale ikke vil støtte en regering, der er afhængig af Dansk Folkeparti.

Meldingen var givetvis rettet mod Mette Frederiksen (S), der har bebudet, at hun vil danne fælles front med Dansk Folkeparti på udlændingeområdet.

Hun bebudede under Folketingets afslutningsdebat for nogle uger siden, at hun vil føre udlændingepolitik med et bredt flertal af partier hen over midten - herunder Dansk Folkeparti.

- Hvis det her er et udtryk for, at der er partier i Folketinget, man ikke vil samarbejde med, så er det ikke en holdning, jeg deler.

- Jeg bryder mig ikke om, at et enkelt parti kan blokere for, hvad et flertal skal kunne beslutte.

- Vi vil gerne samarbejde med De Radikale, men vi vil også have lov til at samarbejde med andre partier, siger hun.

Hun fastholder, at hun går efter at stå i spidsen for et flertal, der baserer sig på socialdemokratisk politik.

- Men vi får nok ikke 90 mandater ved næste valg, og derfor skal vi arbejde sammen med så mange partier som muligt i Folketinget

- Derfor håber vi også at få opbakning fra de partier, der gerne vil have en ny retning for det grønne, for uddannelse og for det sociale.

- Og så må de partier gøre op med sig selv, om de vil være med til det, siger hun.

Forholdet mellem Radikale og Socialdemokratiet er kølnet en hel del, efter at Mette Frederiksen i sidste uge meldte ud, at hun ikke vil gå i regering med Radikale efter et valg.

I stedet foretrækker hun en socialdemokratisk etpartiregering.

Morten Østergaard har omvendt krævet, at der skal afsættes flere penge til uddannelsesinstitutioner, at der skal flere pædagoger i børnehaverne, og at uddannelsesloftet skal fjernes.

Sidstnævnte har Mette Frederiksen dog allerede sagt, at hun bakker op om.