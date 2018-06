Samuelsen vil uddele svensk kultforskers bog til Danmarks ungdom

Den svenske læge, professor og selverklærede ”edutainer”, Hans Rosling, gik bort i 2017, men hans unikke måde at formidle fakta om verdenen omkring os lever videre takket være hans utallige foredrag, videoer og bøger.

Nu vil Liberal Alliances leder, Anders Samuelsen, udbrede Roslings positive fortælling endnu bredere. Ja, vel sagtens gøre ham til en af de bedst sælgende forfattere i kongeriget. Står det til udenrigsministeren skal alle unge i Danmark, der afslutter en ungdomsuddannelse, nemlig have et eksemplar af svenskerens seneste bog, Factfulness, i hånden, når de dimitterer.

»Vi har brug for en Hans Rosling-attitude i Danmark; En villighed til at sætte sig ind i fakta,« argumenterede Anders Samuelsen begejstret, da han fredag formiddag talte ved Folkemødet på Bornholm.

Planen skal realiseres i et samarbejde mellem regeringen, Folketinget og sponsorater fra erhvervslivet og fonde, mener Samuelsen.

Hans Rosling er kendt verden over for sine bøger om fakta, hvor han spiddede myter og misforståelser om, hvordan verden ser ud.

I bogen beskriver svenskeren, at verdensudviklingen – trods alt hvad man hører om fattigdom, tørke og klimaforandringer – faktisk går i den rigtige retning. Vi lever længere, andelen af mennesker, der lever i absolut fattigdom er faldet fra 40 til under ti procent, børnedødeligheden er reduceret drastisk, og 80 procent af alle piger i verden har adgang til grunduddannelse.

Med andre ord: Det står slet ikke så slemt til, som mange går og tror. Og den slags sejre er værd at fejre, mener Samuelsen:

»Vi har brug for at høre budskabet om, at det er muligt at række ud mod fremtiden,« sagde han.

Inspirationen til boguddelingen er hentet fra Microsoft-grundlæggeren Bill Gates, som har besluttet at give alle afgangselever på et amerikansk universitet bogen.

»Jeg tror, det er vigtigt at vi får viden om, hvordan verden egentlig er, og mod til at deltage i at gøre verden endnu bedre,« sagde han i sin tale til Folkemødet på Bornholm fredag formiddag.

Anders Samuelsen tale var ikke en voldsomt politisk tale, der fokuserede på aktuelle emner. I stedet trak han de lange linjer op for, hvilket samfund han og LA-kollegerne drømmer om; Et Danmark med mere liberalisme, plads til forskellighed og med mindre statslig indblanding.

»Formålet med vores fællesskab er at sikre den enkeltes frihed til at leve det liv, man ønsker, så længe det ikke skader andre,« sagde han.

Folkemødet fortsætter i solrige Allinge på Bornholm frem til søndag.

