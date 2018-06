Konservative stilles frit i afstemning om drengeomskæring

Den konservative folketingsgruppes medlemmer stilles frit, når de skal stemme om et borgerforslag, der omhandler forbud mod omskæring af nyfødte drenge.

Det oplyser De Konservatives folketingsmedlem Naser Khader på Folkemødet i Allinge.

Han deltager i en debat arrangeret af Ekstra Bladet med tidligere overrabbiner Bent Melchior, den omskårne jødiske mand Leo Milgrom og filmstjernen "Porno Lasse".

Folketingets medlemmer skal tage stilling til forslaget til efteråret, fordi forslaget har samlet 50.000 underskrifter.

Naser Khader vil udskyde omskæring til drengene fylder 15 eller 18 år. Han lægger sig op af Sundhedsstyrelsens anbefalinger om, at drenge først omskæres som 15-årige.

Også Leo Milgrom er imod omskæring af børn.

- Man skal lade børn være i fred, siger Milgrom, som selv har taget et opgør med sin jødiske familie om omskæring.

Han modsiges dog af Bent Melchior, der oplyser om, at jøder i 3500 år omskåret drenge. I Danmark sker det, når drengene er otte dage gamle.

Overrabbineren advarer om, at Folketinget fordriver det jødiske samfund, hvis de vedtager borgerforslaget, som forbyder omskæring af drenge.

Det sker i 75 året for, at danskerne reddede jøderne under besættelsen i efteråret 1943.

- Man vil beskytte nogen, som ikke har bedt om beskyttelse. Man vil lave en lov, som vil gøre en ende på det jødiske samfund. Ikke over en nat, men unge mennesker, som vil stifte jødiske hjem, vil finde andre lande, mener Bent Melchior.

I Danmark skønnes det, at 1000-2000 jødiske og muslimske drenge omskæres hvert år.

Samtidig omskæres 4000 danske drenge årligt af medicinske grunde som forhudsforsnævring.

I USA omskæres halvdelen af drenge af hygiejniske grunde. Det er også udbredt i Canada, New Zealand, Australien og Sydkorea.

I Danmark straffes forældre, hvis de lader deres døtre omskære af religiøse grunde i udlandet. Det kan være et meget drastisk indgreb, hvor pigernes klitoris og skamlæber fjernes.