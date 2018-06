Minister mistænker rundhåndet uddeling af topkarakterer

Kræftens Bekæmpelse brugte i starten af ugen et ulykkeligt barn som argument for flere regler og mere offentligt bureaukrati. Organisationen påpeger et væsentligt problem, men løsningsforslaget er som altid det samme: Lav regler og stol ikke på offentligt ansattes dømmekraft. Og Kræftens Bekæmpelse slipper for det ellers relevante spørgsmål: Hvor skal pengene komme fra, eller hvor skal tiden tages fra? Hjertepatienterne? Eller de psykisk syge?