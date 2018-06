Regeringen vil gøre det nemmere at få en lægetid

Det kan være svært at få en tid hos lægen - og nogle steder kan det være svært overhovedet at få en læge.

Det skal et nyt regeringsudspil imidlertid gøre op med. Sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V) præsenterer mandag et sundhedsudspil, der skal styrke de praktiserende læger.

Samlet set er der tale om en pulje på knap 750 millioner kroner, der skal gøre det mere attraktivt for medicinstuderende at slå sig ned som selvstændig der, hvor der er lægemangel.

- Det handler om at styrke den almene praksis og sikre, at vi får et mere trygt, nært og sammenhængende sundhedsvæsen, siger ministeren.

- Det skulle gerne betyde, at det bliver lettere at få en tid hos lægen, og at lægen får bedre tid til sine patienter.

Udspillet indeholder 16 initiativer og en række målsætninger, som skal nås inden for de næste godt ti år.

Regeringen vil således hæve andelen af praktiserende læger, der har åben for tilgang fra de nuværende 30 procent til 70 procent i 2030.

Regeringens udspil om lægepraksis: Privatansatte læger skal rykke ind på plejehjemmene I et nyt lægepraksisudspil lægger regeringen bl.a. op til at lade regionerne sende en række nye lægeopgaver i udbud hos private firmaer. Det vil skabe mere konkurrence og bedre service, mener regeringen, mens DF peger på dårlige erfaringer med private lægeløsninger.

Vejen dertil går blandt andet via støtte til modernisering af eksisterende praksisser, men frem for alt også til opførelse af nye sundhedshuse, hvor flere læger arbejder under samme tag.

Og så skal der uddannes flere praktiserende læger. Allerede næste år og i 2020 bliver der oprettet 30 nye videreuddannelsesforløb.

På samme måde vil man forsøge at gøre det mere attraktivt for læger, der fylder 65, at fortsætte med at arbejde.

Formanden for de praktiserende læger (PLO), Christian Freitag, er begejstret for det, der er blevet lagt frem.

- Det er første gang, at jeg ser et så gennemarbejdet og seriøst udspil. Det er i mine 23 år som læge aldrig sket før.

- Det er lige præcis det her, vi har savnet som praktiserende læger. Det er ikke bare en fin brochure med flotte billeder.

- Der står rent faktisk, hvad almen praksis er, og det kommer til at betyde noget for den rekruttering, der skal ske, siger han.

Der skal ikke umiddelbart findes ret mange penge til at finansiere udspillet.

Størstedelen af midlerne blev allerede afsat af SR-regeringen, der i 2015 afsatte en pulje på 800 millioner kroner, hvoraf kun en fjerdedel er blevet brugt.